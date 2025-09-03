Популярни
Очаквайте: Ще успее ли България да се противопостави на Испания - отговорът от селекционера на националите Илиан Илиев
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Шампион на Cage Warriors дебютира в UFC с кратко предизвестие

  • 3 сеп 2025 | 16:21
  • 159
  • 0
Хари Хардуик вече е част от елитната ММА верига на UFC, а дебютът му в организацията е само след броени дни.

В понеделник Хардуик (13-3-1 MMA, 0-0 UFC) получи официална покана да се бие още тази събота на UFC Fight Night 258 в Париж, заменяйки Фарес Зиам в двубой срещу Кауе Фернандес. Срещата в лека категория ще се проведе в „Accor Arena“.

30-годишният Хардуик беше шампион на Cage Warriors в категория „перо“ към момента на подписването си и вече имаше две защити на титлата под банера на веригата. Той е с баланс 8-1 в последните си девет двубоя и има седем завършвания в своите 13 победи. Братът на Хари, Джордж Хардуик (13-3), е основна фигура в Cage Warriors, където преди това е държал титлата в лека категория.

Фернандес (10-2 MMA, 2-1 UFC) е протеже на живата ММА легенда Жозе Алдо. Въпреки че загуби дебюта си в организацията от Марк Диакиезе, оттогава Фернандес премина успешно и двата си следващи теста. Първо победи Мохамад Яхя с технически нокаут в първия рунд, а след това записа и победа с единодушно съдийско решение над Гурам Кутателадзе.

Sportal.bg ще отразява основната бойна гала на UFC Париж. Битките започват в 22:00 часа българско време. Ето кои са дуелите:

Насурдин Имавов - Като Боральо

Беноа Сен Дени - Маурисио Руфи

Мейсън Джоунс - Боладжи Оки

Модестас Букаускас - Пол Крейг

Аекс Сола - Райс Маккий

Патрисио Фрейде - Лозен Кейта

Илиан Илиев и Десподов говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!

Илиан Илиев и Десподов говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!

  • 3 сеп 2025 | 16:15
  • 937
  • 0
Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 13466
  • 12
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 7448
  • 0
ЦСКА 1948 привлече грузински национал

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

  • 3 сеп 2025 | 09:23
  • 9988
  • 8
Играят се мачовете от осмия ден на ЕвроБаскет, Великобритания шокира Черна гора

Играят се мачовете от осмия ден на ЕвроБаскет, Великобритания шокира Черна гора

  • 3 сеп 2025 | 14:45
  • 10896
  • 0
Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

  • 3 сеп 2025 | 07:58
  • 26917
  • 13