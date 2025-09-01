Основна битка от UFC Париж бе отложена

Фарес Зиам се оттегли от предстоящото събитие UFC Fight Night 258 поради лични причини.

Зиам (17-4 MMA, 7-2 UFC) трябваше да се изправи срещу Кауе Фернандес (10-2 MMA, 2-1 UFC) в двубой от лека категория, който бе част от основната карта на галавечерта в събота (06.07) в „Accor Arena“ в Париж.

В понеделник той обяви в Instagram, че след смъртта на баба си е решил да даде приоритет на семейството си и да не се състезава. Зиам трябваше да влезе в битката с Фернандес в серия от пет поредни победи, включително нокаут срещу Мат Фревола миналия септември в Париж, който бе претендент за „Нокаут на годината“. Той има шест победи от шест мача в родната си Франция.