Тодор Киселичков за мача със Спартак (Пловдив)

Утре Нефтохимик (Бургас) играе в Пловдив с местния Спартак. Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Поредно изпитание за младите ни футболисти. Въобще не обръщаме внимание на незавидното класиране на съперника. Напротив, подготвяме се за много труден двубой. Излизаме срещу отбор, който през последните години неизменно се бореше за първото място. Току що извършената треньорска смяна ще им даде импулс. Вече изиграхме няколко мача срещу силни противници. Придобиваме опит и се аклиматизираме. Очаквам постепенно да потеглим нагоре. Няма как да отписваме даден мач. Винаги се борим за победа“, коментира пред Sportal.bg Тодор Киселичков, треньор на бургазлии.