България с надежда за медали от Балканиадата по прескачане на препятствия

  • 3 сеп 2025 | 14:48
  • 111
  • 0
България с надежда за медали от Балканиадата по прескачане на препятствия

От 4 до 7 септември в сръбската столица Белград ще се проведе балканският шампионат по конна езда в дисциплината „прескачане на препятствия“. Очертава се тази година конкуренцията да е много сериозна, защото в надпреварата ще участват цели 10 държави, което я превръща в миниевропейско първенство. Освен България и домакините от Сърбия ще има състезатели от Румъния, Гърция, Турция, Хърватия, Словения, Албания, Босна и Херцеговина и Северна Македония.

България ще има отбори и в петте състезателни категории - деца, юноши до 18 г.; млади ездачи /18 - 21 г./, жени и мъже.

Нашата страна има да защитава две балкански титли от миналогодишното първенство, проведено в Истанбул. Там България стана отборен шампион при децата и при жените. Сега в двата отбора има само по една състезателка от миналата година (Лора Чолакова при децата и Мария Гъркова при жените), но две от миналогодишните шампионки (Марта Колушева при децата и Драга Тодорова при жените) са в отбора ни за юноши, където заедно с държавната шампионка Елиза Чолакова и Елена Хаджова ще се борят за място на почетната стълбичка най-вече с традиционно силните отбори на Румъния, Турция и Гърция. Не са за подценяване обаче домакините от Сърбия, както и отборите на Хърватия и Словения.

Надежди за почетно представяне и за медали имаме във всички състезателни категории, както в отборното класиране, така и в индивидуалните надпревари.

Българският отбор е в Белград с надежда в дните около празника на Съединението талантливите ни ездачи да дадат много поводи за радост и национална гордост.

