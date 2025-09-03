Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Пловдив ще кандидатства за Европейска столица на спорта 2028

Пловдив ще кандидатства за Европейска столица на спорта 2028

  • 3 сеп 2025 | 14:44
  • 141
  • 0
Пловдив ще кандидатства за Европейска столица на спорта 2028

Пловдив ще кандидатства за Европейска столица на спорта през 2028 година, съобщи кметът на града Костадин Димитров по време инспекцията на ремонта на Основно училище "Димитър Талев".

Той обясни, че това се е случило след комуникация с представители в Европейския парламент и допълни, че ще бъде търсена помощта и на отдел "Образование", където трябва да има съвместни цели и допирни точки, за да може освен високото спортно майсторство и масовият спорт да бъде направен популярен.

"Това е една възможност. След като имаме едни от най-добрите спортни бази в държавата, да направим така, че да популяризираме нашия град с още повече събития", каза още Костадин Димитров.

Както БТА съобщи, във вторник кметът на Пловдив имаше и среща с представители на всички спортни клубове в града, като бе решено в периода от 15 до 30 септември всяко дете може да посети безплатно спортните занимания в клубовете и да тренира.

Следвай ни:

Още от Други спортове

В Пловдив организират Дни на отворените врати на спорта под егидата на кмета Костадин Димитров

В Пловдив организират Дни на отворените врати на спорта под егидата на кмета Костадин Димитров

  • 2 сеп 2025 | 19:45
  • 2750
  • 0
Джей Вайн спечели десетия етап от Обиколката на Испания

Джей Вайн спечели десетия етап от Обиколката на Испания

  • 2 сеп 2025 | 19:05
  • 1192
  • 0
Георги Георгиев с впечатляващо второ място на международен турнир в Истанбул

Георги Георгиев с впечатляващо второ място на международен турнир в Истанбул

  • 2 сеп 2025 | 18:09
  • 1294
  • 0
Никифорос Арваниту спечели третия етап от Обиколката на България

Никифорос Арваниту спечели третия етап от Обиколката на България

  • 2 сеп 2025 | 18:02
  • 1093
  • 0
Излъчиха новите републикански шампиони по билярд във Варна

Излъчиха новите републикански шампиони по билярд във Варна

  • 2 сеп 2025 | 17:53
  • 1599
  • 0
България ще плати минимум 12,5 млн. евро за "Джиро д'Италия"

България ще плати минимум 12,5 млн. евро за "Джиро д'Италия"

  • 2 сеп 2025 | 16:39
  • 2291
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 10619
  • 5
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 5231
  • 0
ЦСКА 1948 привлече грузински национал

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

  • 3 сеп 2025 | 09:23
  • 8307
  • 7
Играят се първите два мача от осмия ден на ЕвроБаскет, гардът на Черно море със силно включване

Играят се първите два мача от осмия ден на ЕвроБаскет, гардът на Черно море със силно включване

  • 3 сеп 2025 | 14:45
  • 9393
  • 0
Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

  • 3 сеп 2025 | 07:58
  • 24152
  • 9
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 38294
  • 19