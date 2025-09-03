Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Весела Лечева се срещна с ръководството на легендарен крикет клуб от Лондон

Весела Лечева се срещна с ръководството на легендарен крикет клуб от Лондон

  • 3 сеп 2025 | 14:16
  • 365
  • 0
Весела Лечева се срещна с ръководството на легендарен крикет клуб от Лондон

Председателят на БОК Весела Лечева се срещна с ръководството на легендарния клуб по крикет „Марлъбън Крикет Клъб“ (Marylebone Cricket Club), който провежда обучение в България. Адам Потър, Стивън Рейнголд, Джак Дойл, президентът и изпълнителният директор на Българската федерация по крикет Андрей Лилов и проф. Иван Колев разговоряха повече от част с Лечева и члена на Изпълнителното бюро на БОК и президент на БФ-бадминтон Володя Златев.

„Радвам се, че федерацията ни по крикет може да разчита на помощта на най-добрите.  Тези съвместни инициативи поставят на картата българския спорт, дават ценни познания на нашите клубове и федерации, защото няма нищо по-важно от споделения опит. „Марлъбън Крикет Клъб“ е не само традиция, но и институция, който задава световните стандарти в този спорт. Крикетът се завръща в олимпийската програма в Лос Анджелис и обсъдихме възможността той да стане по-популярен у нас чрез навлизането му в училищата и клубовете“, каза Весела Лечева.

Една от целите на „Марлъбън Крикет Клъб“ е да популяризира крикета чрез международни турнета, особено в държави, в които този спорт все още се развива. Тази година изборът му пада върху България. В рамките на посещението са предвидени съвместни тренировки с млади състезатели, демонстрации на крикет в училище, както и социални дейности, насочени към популяризиране на активния начин на живот. От 30 август до 4 септември лондонският клуб провежда Т20 срещи с български отбори - формат, включен в програмата на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

„Марлъбън Крикет Клъб“ е основан през 1787 година, а от 1814 година притежава базата "Лорд'с Крикет Граунд" в британската столица. Той създава и първите закони на играта, а до 1989 година президентът автоматично става и ръководител на създадената през 1909 година Международна федерация по крикет.

Крикетът е един от най-популярните спортове в световен мащаб с фен база от над 2,5 милиарда души, но основно в бившите британски колонии. Той се завръща в олимпийската програма за Лос Анджелис през 2028 г. Единственото предишно участие на крикета в Олимпийските игри е в Париж през 1900 г., когато Великобритания печели турнира.

Следвай ни:

Още от Други спортове

В Пловдив организират Дни на отворените врати на спорта под егидата на кмета Костадин Димитров

В Пловдив организират Дни на отворените врати на спорта под егидата на кмета Костадин Димитров

  • 2 сеп 2025 | 19:45
  • 2750
  • 0
Джей Вайн спечели десетия етап от Обиколката на Испания

Джей Вайн спечели десетия етап от Обиколката на Испания

  • 2 сеп 2025 | 19:05
  • 1192
  • 0
Георги Георгиев с впечатляващо второ място на международен турнир в Истанбул

Георги Георгиев с впечатляващо второ място на международен турнир в Истанбул

  • 2 сеп 2025 | 18:09
  • 1294
  • 0
Никифорос Арваниту спечели третия етап от Обиколката на България

Никифорос Арваниту спечели третия етап от Обиколката на България

  • 2 сеп 2025 | 18:02
  • 1093
  • 0
Излъчиха новите републикански шампиони по билярд във Варна

Излъчиха новите републикански шампиони по билярд във Варна

  • 2 сеп 2025 | 17:53
  • 1599
  • 0
България ще плати минимум 12,5 млн. евро за "Джиро д'Италия"

България ще плати минимум 12,5 млн. евро за "Джиро д'Италия"

  • 2 сеп 2025 | 16:39
  • 2291
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 10590
  • 5
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 5207
  • 0
ЦСКА 1948 привлече грузински национал

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

  • 3 сеп 2025 | 09:23
  • 8290
  • 7
Играят се първите два мача от осмия ден на ЕвроБаскет, гардът на Черно море със силно включване

Играят се първите два мача от осмия ден на ЕвроБаскет, гардът на Черно море със силно включване

  • 3 сеп 2025 | 14:45
  • 9377
  • 0
Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

  • 3 сеп 2025 | 07:58
  • 24127
  • 9
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 38273
  • 19