Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Бресел се отказа в третия фрейм на първия си мач от април

Бресел се отказа в третия фрейм на първия си мач от април

  • 3 сеп 2025 | 13:22
  • 198
  • 0
Бресел се отказа в третия фрейм на първия си мач от април

Завръщането на Лука Бресел в World Snooker Tour приключи преждевременно и при странни обстоятелства, след като той се отказа по средата на квалификационния си мач за Гран при на Сиан срещу Съни Акани.

Люка Бресел разкри защо пропусна началото на сезона
Люка Бресел разкри защо пропусна началото на сезона

Световният шампион от 2023 г. изигра първия си официален двубой за сезон 2025/26, след като се беше отказал от няколко турнира по-рано през годината. След като не се яви на квалификациите за Ухан през юни, Бресел се оттегли и от последвалите квалификации за British Open и Шампионатната лига.

Преди няколко седмици четирикратният носител на ранкинг титли беше в схемата за доходоносния Мастърс в Саудитска Арабия, но ден преди първия си мач организаторите обявиха, че той няма да пътува за турнира.

На следващия ден Бресел публикува съобщение в Instagram, в което обясни, че отсъствието му от последните събития се дължи на здравословни проблеми и че е много разочарован, че не може да пътува и да се състезава.

Миналата седмица обаче Бресел качи снимка, на която изглежда, че тренира за предстоящите квалификации за Гран при на Сиан, както и таймер за мача си във вторник вечер. Преди двубоя си с Акани белгиецът публикува няколко пъти в Instagram, показвайки, че е в Лестър. Той пристигна в града ден по-рано и отседна в хотел – в контраст с предишни случаи, когато пътуваше в последния момент и често рискуваше закъснения.

На миналогодишните квалификации за Гран при на Сиан Бресел не успя да пристигне навреме за мача си заради трафик при пътуването от континентална Европа и съперникът му Хамад Миях спечели служебно.

Този път обаче Бресел беше навреме в залата, за да се изправи срещу тайландеца Акани. Но завръщането му в елита на снукъра отново не мина по план. Това беше първият му мач от четвъртфиналната загуба на Световното първенство от Джъд Тръмп в края на април. Бресел успя да отбележи само 6 точки в първите два фрейма, докато Акани – с брейк от 82 – поведе с 2:0.

В третия фрейм при преднина от 39 точки за Акани Бресел неочаквано стана от стола си и подаде ръка на съперника си в знак на отказване.

Жестът на Бресел беше спокоен – той разговаря любезно с Акани до масата, а макар звукът на живото предаване да не улавяше думите му, действията на белгиеца подсказваха, че вероятно е имал проблем с щеката си и е счел, че не може да продължи мача.

Следвай ни:

Още от Снукър

Китайка отново спечели женския UK Championship

Китайка отново спечели женския UK Championship

  • 2 сеп 2025 | 16:32
  • 562
  • 0
Китаец реализира осмия максимум през сезона

Китаец реализира осмия максимум през сезона

  • 2 сеп 2025 | 15:57
  • 1313
  • 0
Ясен е календарът за новия сезон в българския снукър

Ясен е календарът за новия сезон в българския снукър

  • 2 сеп 2025 | 14:53
  • 1047
  • 0
Шампионът в Ухан вече е осми в света

Шампионът в Ухан вече е осми в света

  • 2 сеп 2025 | 13:09
  • 636
  • 0
Сяо Гуодонг защити титлата си в Ухан

Сяо Гуодонг защити титлата си в Ухан

  • 31 авг 2025 | 13:22
  • 3142
  • 0
Шон Мърфи аут от топ 16 за първи път от 19 години

Шон Мърфи аут от топ 16 за първи път от 19 години

  • 30 авг 2025 | 17:31
  • 801
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 7281
  • 2
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 2872
  • 0
ЦСКА 1948 привлече грузински национал

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

  • 3 сеп 2025 | 09:23
  • 6538
  • 4
Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 3 сеп 2025 | 07:00
  • 7948
  • 0
Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

  • 3 сеп 2025 | 07:58
  • 20888
  • 8
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 35546
  • 18