Бресел се отказа в третия фрейм на първия си мач от април

Завръщането на Лука Бресел в World Snooker Tour приключи преждевременно и при странни обстоятелства, след като той се отказа по средата на квалификационния си мач за Гран при на Сиан срещу Съни Акани.

Световният шампион от 2023 г. изигра първия си официален двубой за сезон 2025/26, след като се беше отказал от няколко турнира по-рано през годината. След като не се яви на квалификациите за Ухан през юни, Бресел се оттегли и от последвалите квалификации за British Open и Шампионатната лига.

Преди няколко седмици четирикратният носител на ранкинг титли беше в схемата за доходоносния Мастърс в Саудитска Арабия, но ден преди първия си мач организаторите обявиха, че той няма да пътува за турнира.

На следващия ден Бресел публикува съобщение в Instagram, в което обясни, че отсъствието му от последните събития се дължи на здравословни проблеми и че е много разочарован, че не може да пътува и да се състезава.

Миналата седмица обаче Бресел качи снимка, на която изглежда, че тренира за предстоящите квалификации за Гран при на Сиан, както и таймер за мача си във вторник вечер. Преди двубоя си с Акани белгиецът публикува няколко пъти в Instagram, показвайки, че е в Лестър. Той пристигна в града ден по-рано и отседна в хотел – в контраст с предишни случаи, когато пътуваше в последния момент и често рискуваше закъснения.

На миналогодишните квалификации за Гран при на Сиан Бресел не успя да пристигне навреме за мача си заради трафик при пътуването от континентална Европа и съперникът му Хамад Миях спечели служебно.

Този път обаче Бресел беше навреме в залата, за да се изправи срещу тайландеца Акани. Но завръщането му в елита на снукъра отново не мина по план. Това беше първият му мач от четвъртфиналната загуба на Световното първенство от Джъд Тръмп в края на април. Бресел успя да отбележи само 6 точки в първите два фрейма, докато Акани – с брейк от 82 – поведе с 2:0.

В третия фрейм при преднина от 39 точки за Акани Бресел неочаквано стана от стола си и подаде ръка на съперника си в знак на отказване.

Жестът на Бресел беше спокоен – той разговаря любезно с Акани до масата, а макар звукът на живото предаване да не улавяше думите му, действията на белгиеца подсказваха, че вероятно е имал проблем с щеката си и е счел, че не може да продължи мача.