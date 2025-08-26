Популярни
  3. Григор проговори за кошмара срещу Синер: Плаках с глас няколко часа

Григор проговори за кошмара срещу Синер: Плаках с глас няколко часа

  • 26 авг 2025 | 09:31
  • 1067
  • 1
Григор проговори за кошмара срещу Синер: Плаках с глас няколко часа

Григор Димитров върна лентата назад и проговори за един от най-болезнените моменти в своята професионална кариера - контузията, която получи на 1/8-финалите на “Уимбълдън” срещу световния №1 Яник Синер. Най-добрият български тенисист водеше с 2:0 сета и се беше устремил към победата, но съдбата имаше друг план за него. Той получи частично разкъсване на гръден мускул, впоследствие претърпя операция и вече повече от месец и половина е извън корта.

"Опитах се просто никога повече да не мисля за случилото се, след като напуснах корта, защото беше много тежък момент за мен. Беше физически болезнен момент, но това не ме притеснява. Психическият аспект на нещата обаче определено ми повлия негативно, защото станалото е направо толкова сюрреалистично", сподели Димитров в интервю за Menswear.

"Спомням си само едно нещо и това е как веднага след мача отидох в съблекалнята и плаках с глас няколко часа. След това станах, взех си душ и изцяло се съсредоточих върху процеса на възстановяване. Признавам си, че е наистина ужасно да пропуснеш турнир от Големия шлем и това е едно от възможно най-лошите чувства, които може да изпита един играч", продължи Гришо.

"Рехабилитацията отнема повече време от очакваното, но не искам да прибързам със завръщането, а да го направя в точния момент", завърши първата ни ракета.

