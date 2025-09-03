„По-добре да изчака да се пенсионира“: Ленъкс Люис съветва Итаума да избягва Усик

Бившият световен шампион в тежка категория Ленъкс Люис съветва изгряващият претендент Моузес Итаума да не бърза с мач срещу настоящия неоспорим шампион Александър Усик.

Люис, който е на 60 години, смята, че 20-годишният Итаума трябва да изчака Усик да се оттегли и едва тогава да преследва върховната слава в тежката категория.

„Твърде рано е. По-добре е да изчака, докато (Усик) се пенсионира. Имам предвид, че той няма да се задържи още дълго“, заяви Люис пред Sky Sports. „Тогава използвай шанса си. Няма смисъл да го правиш сега. В момента се учиш. Учиш всичко и трябва да изчакаш подходящия момент. Никога не трябва да се прибързва. Ако прибързаш, ще имаш лош резултат за кариерата си. Затова е по-добре да не бързаш и да го направиш, когато моментът е дошъл, когато е готов, когато ти си готов.“

38-годишният Усик (24-0, 15 с нокаут) за последно нокаутира Даниел Дюбоа и обедини напълно дивизията на 19 юли на стадион „Уембли“.

Наскоро Усик и екипът му получиха нареждане да направят задължителна защита срещу Джоузеф Паркър, въпреки че това изглежда все по-малко вероятно с всяка изминала седмица. Екипът на Усик посочи контузия като причина за отлагане на крайния срок, но след това той беше видян да танцува по телевизията и да бъде доста физически активен. WBO трябваше публично да се изправи пред реалността, че Усик просто не изглежда особено заинтересован да се бие с Джоузеф Паркър. Междувременно се съобщава, че Паркър е близо до сделка за мач с Фабио Уордли през октомври.