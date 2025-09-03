Европейската атлетика също призна Георги Павлов

Георги Павлов получи официално потвърждение и от Европейската атлетика (European Athletics) за председател на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА), съобщиха от организацията. По-рано през седмицата Павлов вече беше вписан като ръководител на БФЛА и в регистрите на Световната атлетика (World Athletics), което утвърждава последователното признаване на новата управа на родната централа от двете най-авторитетни международни организации в леката атлетика.

Официалното вписване и в системата на Европейската атлетика отваря възможности за активното участие на БФЛА в европейските програми, събития и инициативи, както и за разширяване на сътрудничеството с останалите национални федерации на континента.

„Това развитие е от ключово значение за стабилността и международната интеграция на БФЛА. Сигурен съм, че чрез партньорството с European Athletics ще можем да реализираме нови проекти за популяризиране и развитие на леката атлетика в България, като същевременно осигурим устойчиви условия за изява на нашите спортисти“, коментира Георги Павлов.

Павлов беше избран от УС на БФЛА за председател след редовното Отчетно-изборно Общо събрание на централата на 1 август. В последствие, обаче, след жалби от делегати на събранието Софийският градски съд спря вписването на новото ръководство.