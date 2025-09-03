13 българчета се класираха за осминафиналите на ITF турнира в Бургас

13 български тенисисти (девет юноши и четири девойки) се класираха за осминафиналите на сингъл на турнира от категория J60 на ITF в Бургас. Надпреварата се провежда на базата на ТК „Авеню".

Победи при юношите през във вторник постигнаха Александър Толев, Калоян Шиков, Александър Митев, Георги Георгиев, Борис Борисов, Пламен Колев, Ивайло Симеонов, Мартин Бонев и Марин Абаджиев.

Победи при девойките записаха Валерия Гърневска, Александра Рангелова, Моника Господинова и Елена Пападопулу.

Резултати:

Юноши, 1/16-финали:

№1 Александър Толев – Тимур Гилманов (Русия) 6:1, 6:4

№2 Калоян Шиков – Емил Маринов 6:3, 6:0

№7 Александър Митев – Кристиян Стефанов 6:0, 6:0

Георги Георгиев – №10 Самуил Пешев 7:5, 6:3

Борис Борисов – №14 Петър Иванчев 6:4, 6:4

№15 Пламен Колев – Емилиан Негойта (Румъния) 6:1, 7:5

№16 Ивайло Симеонов – Давид Илиев 6:0, 6:1

Мартин Бонев – №8 Марчин Дожиински (Полша) 6:3, 6:0

Марин Абаджиев – №9 Лучиан Андрей (Румъния) 6:1, 6:0

№6 Станислав Косев – Лука Фрунза (Румъния) 1:6, 4:6

Ивайло Георгиев – №5 Даниел Ванек (Чехия) 6:3, 1:6, 1:6

Кристиан Косев – №11 Артьом Караван (Украйна) 3:6, 2:6

Девойки, 1/16-финали:

№2 Валерия Гърневска – Симона Куку (Румъния) 6:2, 6:2

№4 Александра Рангелова – Вероника Гаевик (Украйна) 6:1, 6:2

№12 Моника Господинова – Бианка Михайла (Румъния) 5:7, 6:4, 6:3

№14 Елена Пападопулу – Амалия-София Николи (Румъния) 3:6, 6:1, 6:2

№8 Андрея Глушкова – Андрада-Джорджиана Моатер (Румъния) 5:7, 6:3, 3:6

Каролина Костова – №1 Лия Белибова (Молдова) 0:6, 1:3 и отказване на Костова

Рая Маркова – №6 Вероника Червац (Румъния) 7:6(5),3:6, 1:6

Михаела Бобева – №15 Ана Седива (Чехия) 3:6, 1:6

Рафаела Симеонова – №11 Ингрид Сандулеаса (Румъния) 6:4, 6:7(2), 4:6

Илина Илиева – №5 Мария Поп (Румъния) 2:6, 0:6

Кристина Василева – №10 Карина Капузу (Румъния) 1:6, 2:6

Сирма Манчева – №3 Йоана Сандру (Румъния) 1:6, 3:6

Теодора Найденова – №7 Симона Росу (Румъния) 4:6, 6:7(4)

Мария Герова Гочева – №9 Вероника Навратилова (Чехия) 4:6, 3:6