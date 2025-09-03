Винъс Уилямс бе посрещната и изпратена с бурни аплодисменти в Ню Йорк

Винъс Уилямс окончателно напуска US Open във вторник вечер. След отпадането си на сингъл, сега приключи и вторият ѝ шанс в турнира на двойки. Заедно с партньорката си Лейла Фернандес тя загуби от Тейлър Таунсенд и Катерина Синякова. Четвъртфиналният двубой приключи бързо. Таунсенд и Синякова се оказаха твърде силни за американската тенис икона Уилямс и канадката Фернандес и ги отстраниха с 6:1, 6:2.

All eyes on this one 👀



Venus and Fernandez face top seeds Siniakova and Townsend for a place in the semis. pic.twitter.com/mcJssAMq0W — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

Така Таунсенд и Синякова продължават към полуфиналите, а за Уилямс участието ѝ в Ню Йорк окончателно приключи. 45-годишната тенисистка се завърна на турнир от Големия шлем и беше видимо емоционална след отпадането си на сингъл.

The No. 1 women's doubles pair Taylor Towsend and Katerina Siniakova defeat Leylah Fernandez and Venus Williams at the US Open 💪



An amazing run for Venus and Leylah 👏 pic.twitter.com/jxc4BPxsqq — ESPN (@espn) September 2, 2025

Завръщане

Винъс получи „уайлд кард“ за турнира, който е печелила два пъти. В първия кръг тя се изправи срещу чехкинята Каролина Мухова, финалистка на "Ролан Гарос" през 2023 г. Американката успя да вземе сет, но в решаващия трети нямаше никакви шансове.

Въпреки всичко Уилямс определи завръщането си на турнир от Големия шлем като успешно. След мача я попитаха какво е доказала на себе си с това завръщане.

„За мен завръщането на корта означаваше, че си давам шанс да играя по-здрава. Когато играеш с контузия, това постоянно е в главата ти. Така че беше хубаво да се чувствам по-освободена“, призна видимо развълнуваната Уилямс.

Тя получи „уайлд кард“ и за турнира на двойки, където си партнира с Фернадес. Преди днешния четвъртфинал тя отправи призив към сестра си Серина да дойде да я гледа. „Нуждаем се от нея в нашия щаб Така че моето послание е: Серина, трябва да дойдеш тук.“

Тези думи прозвучаха като музика за ушите на хилядите фенове. Тенис легендата все още е изключително популярна и затова цяла тенис Америка се надяваше, че по-малката от сестрите Уилямс ще уважи с присъствието си мача на Винъс и Фернандес. За съжаление, това не се случи.

From mixed doubles to singles to doubles, it's been great to have you back @Venuseswilliams 💙 pic.twitter.com/rtoQ3mrzzK — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025