Следващият съперник на Алкарас също е влюбен в голфа

През целия сезон Карлос Алкарас ясно показва колко много обича голфа. На US Open испанецът дори отпразнува някои от победите си, като имитира замах от голф.
Но той далеч не е единственият тенисист от ATP тура, който се интересува от този спорт. Всъщност, неговият четвъртфинален съперник Иржи Лехечка също е започнал да играе голф през последната година.
Алкарас вдъхновен от Рори Макилрой на старта на US Open
„Много е важно за играчите да имат нещо извън тенис корта и извън обичайната среда,“ каза Лехечка пред ATPtour.com. „Когато имам възможност, обичам да играя голф. Много играчи правят същото. Забавно е, сред прекрасна природа, а игрищата са красиви.“
Когато е у дома и има свободен следобед, чехът често пуска Golf Channel, за да гледа състезания. Той е фен на Брайсън Дешамбо и е бил „много щастлив“, когато Рори Макилрой спечели Мастърс. Въпреки това играта му все още не е на нивото на най-опитните голфъри сред тенисистите.
„Много, много съм слаб,“ призна Лехечка. „За мен най-голямото предизвикателство е да удрям топката право, и върху това се фокусирам. Но както и в тениса, харесва ми усещането, че напредвам, и нямам нужда да влагам много емоции в това, защото го правя за забавление – не съм професионалист. Това е релаксиращо, а същевременно и допълнителна мотивация. Обичам и да гледам голф по телевизията.“
Един ден, докато разглеждал Инстаграм, Лехечка попаднал на пресконференция на Скот Шефлър, в която американецът разказал какво му носи най-голямо удовлетворение. Победите означават много за него заради усилията, които е положил, за да достигне това ниво. Но в крайна сметка Шефлър се чувства по-пълноценен, когато подкрепя семейството си, отколкото когато вдига трофеи.
„Това беше много интересно да се чуе. И мисля, че е прав, защото е в разцвета на кариерата си и вече има дете. Вероятно вижда спорта и кариерата си по различен начин,“ каза Лехечка. „И за мен това има смисъл – когато съм на корта и не ми върви, повтарям си, че това е просто спорт. Не е краят на света, ако нещо не върви.“
Лехечка смята, че тази нагласа е важна не само в лоши моменти, а и когато всичко върви добре:
„Когато играя много добре и печеля, също си повтарям тези неща,“ каза той. „В крайна сметка всички ние правим това, защото го обичаме. Но в света има по-важни неща от спорта. Мисля, че всички бихме се съгласили с това, и ми хареса, че той го каза открито.“
Важна част от живота на чеха е приятелката му Люси Нойманова, която е бивша тенисистка, а сега лекоатлетка. Тя често го подтиква да обръща внимание на съня и възстановяването.
„Тя знае всичко за спорта, а след като премина към леката атлетика, за мен е вдъхновение да виждам различни подходи. Тя разбира колко е важно да работиш усилено и да си лягаш навреме. Понякога е смешно, че ме кара да правя нещата по-добре, отколкото аз самият бих ги направил,“ призна Лехечка.
На корта Лехечка се готви за своя втори четвъртфинал на турнир от "Големия шлем" след класирането си сред най-добрите осем на Australian Open 2023, когато беше №71 в света. Според дългогодишния му треньор Михаил Навратил той сега (вече като номер 21 в света) е подобрил не само физическата си подготовка сега.
„Йржи винаги е имал стабилна техника, хубави удари и силата беше в него. Проблемът беше по-скоро в менталната сила и липсата на опит“, коментира Навратил пред ATPtour.com.
Лехечка ще трябва да използва всичко научено, когато във вторник се изправи срещу шампиона от 2022 г. Карлос Алкарас. Испанецът води с 2-1 в преките им двубои, но 23-годишният чех ще черпи увереност от победата си срещу него по-рано тази година в Доха.
„Йржи е опасен и опитът от мачовете, които вече е изиграл срещу Карлос, може да му помогне,“ каза Навратил, добавяйки, че колкото повече играе срещу най-добрите, толкова по-малко се страхува от тях.
„Това е най-важното – ако имаш прекалено голямо уважение, трудно се справяш. Но ако разбереш, че тези момчета са победими, става по-лесно. Всеки може да бъде победен.“