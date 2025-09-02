31 българчета ще играят във втория кръг на турнир на ITF в Бургас

31 български тенисисти (17 юноши 14 девойки) ще играят във втория кръг на турнира от категория J60 на ITF в Бургас. Надпреварата се провежда на базата на ТК „Авеню", а мачовете от първия кръг се играха и на кортовете на ТК „Ника".

Победи при юношите в първия кръг постигнаха Марин Абаджиев, Ивайло Георгиев, Борис Борисов, Кристиан Косев, Кристиян Стефанов, Мартин Бонев, Давид Илиев, Георги Георгиев и Емил Маринов.

Директно от втория кръг ще започнат осем българчета: №1 Александър Толев, №2 Калоян Шиков, №6 Станислав Косев, №7 Александър Митев, №10 Самуил Пешев, №14 Петър Иванчев, №15 Пламен Колев и №16 Ивайло Симеонов

Победи при девойките в първия кръг постигнаха Каролина Костова, Рая Маркова, Михаела Бобева, Рафаела Симеонова, Илина Илиева, Кристина Василева, Сирма Манчева, Теодора Найденова и Мария Герова Гочева.

Директно от втория кръг ще започнат пет българки: №2 Валерия Гърневска, №4 Александра Рангелова, №8 Андрея Глушкова, №12 Моника Господинова и №14 Елена Пападопулу.

Юноши, 1-кръг:

Марин Абаджиев – Максимилиан Шлавиц (Швеция) 6:1, 6:3

Ивайло Георгиев – Валентино Чиаперо (Италия) 6:2, 6:4

Борис Борисов – Мирча Попоака (Румъния) 2:6, 6:4, 10-6

Кристиан Косев – Момчил Марков 6:3, 6:2

Кристиян Стефанов – Кристиан Чичудеан (Румъния) 7:6(4), 6:2

Мартин Бонев – Тимофей Зайцев (Русия) 6:3, 6:3

Давид Илиев – Пол Попоака (Румъния) 6:2, 4:6, 10-5

Емил Маринов – Симеон Велев (САЩ) 6:3, 6:1

Георги Георгиев – Никола Божилов 6:0, 6:2

Николай Бунчев – Тимур Гилманов (Русия) 6:7(4), 6:2, 4-10

Ивайло Михалев – Стефан-Кристиан Енаш (Румъния) 3:6, 6:7(1)

Браян Димов – Тойн Дуиндам (Нидерландия) 3:6, 3:6

Васил Русанов – Лука Прунза (Румъния) 3:6, 6:3, 4-10

Александър Начев – Саид Муртаза (Румъния) 3:6, 2:6

Димитър Лалов – Емилиан Негойта (Румъния) 3:6, 4:6

Димитър Топчийски – Марко Онтиверос (Германия) 1:6, 1:6

Девойки, 1-кръг:

Каролина Костова – Елиза Негоита (Румъния) 7:5, 6:2

Рая Маркова – Ейлул Илмаз (Турция) 6:2, 6:1

Михаела Бобева – Нина Поздняк (Русия) 6:2, 6:4

Рафаела Симеонова – Злата Дурманова (Русия) 6:2, 6:2

Илина Илиева – Александра Назаренко (Украйна) 7:5, 6:3

Кристина Василева – Мария Кадишева (Русия) 6:2, 6:1

Сирма Манчева – София Ковалева (Русия) 6:4, 6:2

Теодора Найденова – Анастасия Архипова (Украйна) 6:2, 6:2

Мария Герова Гочева – Ирина Кретан (Румъния) 7:6(5), 2:6, 10-7

Мелани Стоичкова – Амалия-София Николи (Румъния) 6:1, 4:6, 5-10

Елица Найденова – Анна-София Андрей (Румъния) 1:6, 4:6

Калина Симеонова – Ана Чиндрис (Румъния) 5:7, 0:6

Ренета Дженкова – Симона Куку (Румъния) 0:6, 3:6