Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евгения Василева: Тимът е доста по-млад, надявам се това да е в наш плюс

Евгения Василева: Тимът е доста по-млад, надявам се това да е в наш плюс

  • 2 сеп 2025 | 15:44
  • 65
  • 0
Евгения Василева: Тимът е доста по-млад, надявам се това да е в наш плюс

Баскетболистката Евгения Василева заяви, че се надява да може да помогне за доброто представяне на Берое Стара Загора през новия сезон.

"Започваме новия сезон. Щастливи сме, че сме част от отбора. Момичетата се познаваме и ни е приятно да играем заедно. Тимът е доста по-млад, доста от момичетата са част от националните отбори за подрастващи и смятам, че те ще са бъдещето в баскетбола. Надявам се да е в наш плюс и да ни направи още по-мобилизирани и амбицирани за победи", каза Василева в интервю за официалния профил на старозагорския клуб във Фейсбук.

Евгения Василева преподписа с Берое
Евгения Василева преподписа с Берое

"Предвид моята ситуация в отбора, мисля че ще съумея да помагам и да подкрепям момичетата с каквото мога. Конкуренцията тази година в лицето на Монтана и Рилски спортист е доста голяма. Ще бъде интересен сезон, изпълнен с много битки. Трите отбора са доста равностойни, нищо не се знае до края на сезона. Имаме поставени цели и ще ги гоним до последно. Надявам се да не останат само три тима в българското първенство. Готвим се, тренираме, нямаме оправдание. Млади момичета сме, имаме възможност да се докоснем до баскетбол на много по-високо ниво в турнира Еврокъп и трябва да сме единствено мотивирани да покажем максимума на качествата си. Надявам се на успехи", каза още баскетболистката и добави:

"Поздравявам феновете на Берое и искам да им благодаря за отдадеността и подкрепата. Надявам се да ги радваме с красиви победи и много емоции!".

Снимка: Баскетболен клуб "Берое" / Фейсбук

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Започна първата битка в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Започна първата битка в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 15:00
  • 3557
  • 0
Литва излъга Финландия

Литва излъга Финландия

  • 2 сеп 2025 | 01:08
  • 2003
  • 0
Сърбия си свърши работата с Чехия

Сърбия си свърши работата с Чехия

  • 2 сеп 2025 | 00:30
  • 2311
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, ето какво се случи

Ден 6 на ЕвроБаскет, ето какво се случи

  • 1 сеп 2025 | 23:26
  • 13992
  • 0
Порзингис и Латвия подчиниха Португалия

Порзингис и Латвия подчиниха Португалия

  • 1 сеп 2025 | 20:22
  • 1441
  • 0
Черно море Тича се събра за първа тренировка за новия сезон в Sesame НБЛ

Черно море Тича се събра за първа тренировка за новия сезон в Sesame НБЛ

  • 1 сеп 2025 | 20:09
  • 2090
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 18457
  • 25
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 5756
  • 5
Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 205451
  • 50
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 10330
  • 1
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
  • 10474
  • 4
Започна първата битка в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Започна първата битка в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 15:00
  • 3557
  • 0