Евгения Василева: Тимът е доста по-млад, надявам се това да е в наш плюс

Баскетболистката Евгения Василева заяви, че се надява да може да помогне за доброто представяне на Берое Стара Загора през новия сезон.

"Започваме новия сезон. Щастливи сме, че сме част от отбора. Момичетата се познаваме и ни е приятно да играем заедно. Тимът е доста по-млад, доста от момичетата са част от националните отбори за подрастващи и смятам, че те ще са бъдещето в баскетбола. Надявам се да е в наш плюс и да ни направи още по-мобилизирани и амбицирани за победи", каза Василева в интервю за официалния профил на старозагорския клуб във Фейсбук.

Евгения Василева преподписа с Берое

"Предвид моята ситуация в отбора, мисля че ще съумея да помагам и да подкрепям момичетата с каквото мога. Конкуренцията тази година в лицето на Монтана и Рилски спортист е доста голяма. Ще бъде интересен сезон, изпълнен с много битки. Трите отбора са доста равностойни, нищо не се знае до края на сезона. Имаме поставени цели и ще ги гоним до последно. Надявам се да не останат само три тима в българското първенство. Готвим се, тренираме, нямаме оправдание. Млади момичета сме, имаме възможност да се докоснем до баскетбол на много по-високо ниво в турнира Еврокъп и трябва да сме единствено мотивирани да покажем максимума на качествата си. Надявам се на успехи", каза още баскетболистката и добави:

"Поздравявам феновете на Берое и искам да им благодаря за отдадеността и подкрепата. Надявам се да ги радваме с красиви победи и много емоции!".

Снимка: Баскетболен клуб "Берое" / Фейсбук