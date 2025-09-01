Евгения Василева преподписа с Берое

Евгения Василева преподписа договора си с женския баскетболен отбор на Берое (Стара Загора) и остава в състава за предстоящия сезон 2025/2026.

"За Евгения това ще бъде четвърти пореден след завръщането ѝ в Стара Загора през 2022-а. 27-годишната състезателка е играла още за Монтана 2003, Шампион 2006, Левски, Локомотив Стара Загора, Септември 97 и Хасково 2012.

През миналия сезон тя взе участие в 23 срещи със средни показатели от 6.7 точки, 4.0 борби и 1.2 асистенции.

Жени, пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип", написаха от Берое в социалните мрежи.

Снимка: БФБаскетбол