Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. 15-та „Нощ на звездите“ ще озари София на 5 декември 2026 година

15-та „Нощ на звездите“ ще озари София на 5 декември 2026 година

  • 2 сеп 2025 | 15:42
  • 60
  • 0
15-та „Нощ на звездите“ ще озари София на 5 декември 2026 година

На 5 декември 2026 г. “Арена София” ще се превърне в сцена на изкуството, таланта и емоцията с юбилейното 15-о издание на грандиозния спектакъл “Нощ на звездите”.

Събитието, което през годините се утвърди като празник на мечтите, труда и таланта, отново обещава незабравима вечер. На една сцена ще се съберат световни артисти, български звезди и – най-важното – младите таланти на България.

„Забавихме се с обявяването на датата, защото за да я потвърдим, трябваше да имаме подписани договори с Национална спортна база, с фирмата, която ще разпространява билетите, както и да уточним концепцията. 14-ото издание беше изключително тежко и нямахме време да мислим за следващото. Но вече започнахме първите срещи и мога официално да обявя – 5 декември 2026 година!“, сподели  големият цирков артист и основател на фондацията Енчо Керязов.

"Нощ на звездите“ е създадена с една велика мисия – да покаже, че мечтите не са мираж, а възможност. Да даде сцена на младите и талантливите, които със страст, труд и вяра вървят по пътя към върха. Затова всяко издание отличава онези, които не се страхуват да летят.

“В свят, който често избира лесното, ние избираме трудния път – пътят на съвършенството, на искреното изкуство, на каузата. Всеки детайл, всяко движение, всеки акорд е резултат от огромна отдаденост и смелостта да създаваш нещо истински велико”, подчертава Керязов.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Седем български състезатели ще участват на международен турнир по бадминтон в Словения

Седем български състезатели ще участват на международен турнир по бадминтон в Словения

  • 2 сеп 2025 | 06:42
  • 731
  • 0
Михайло Столич спечели втория етап от Обиколката на България

Михайло Столич спечели втория етап от Обиколката на България

  • 1 сеп 2025 | 18:53
  • 811
  • 0
Откриха новата учебна година във варненското спортно училище “Георги Бенковски“

Откриха новата учебна година във варненското спортно училище “Георги Бенковски“

  • 1 сеп 2025 | 17:22
  • 586
  • 0
Иван Пешев: Нещата в БОК и повечето федерации вече се успокоиха

Иван Пешев: Нещата в БОК и повечето федерации вече се успокоиха

  • 1 сеп 2025 | 17:03
  • 983
  • 1
Европейските шампионки по бадминтон Стефани Стоева и Габриела Стоева: Гответе се, имаме още какво да покажем

Европейските шампионки по бадминтон Стефани Стоева и Габриела Стоева: Гответе се, имаме още какво да покажем

  • 1 сеп 2025 | 12:54
  • 838
  • 0
Министър Иван Пешев откри учебната година в Спортно училище “Ген. Владимир Стойчев“

Министър Иван Пешев откри учебната година в Спортно училище “Ген. Владимир Стойчев“

  • 1 сеп 2025 | 12:45
  • 552
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 18453
  • 25
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 5750
  • 5
Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 205444
  • 50
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 10322
  • 1
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
  • 10467
  • 4
Започна първата битка в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Започна първата битка в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 15:00
  • 3555
  • 0