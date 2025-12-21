Шруб триумфира на Corrida de Houilles със солово бягане

Французинът Ян Шруб и словенката Клара Лукан спечелиха победите в хладните и дъждовни условия на 10-километровото състезание Corrida de Houilles, което се проведе на 21 декември.

Неблагоприятното време сложи край на крехките надежди за поставяне на европейски рекорд, но Шруб демонстрира отлична форма в дистанцията, на която спечели злато на Европейското първенство по бягане през 2025 г. в Брюксел-Льовен. Той доминираше в мъжката надпревара от старта до финала, откъсвайки се от силна група състезатели, включваща европейския шампион на 10 000 метра Доминик Лобалу, още в първия километър. Шруб спечели със солово бягане за 27:20.

Победното време на Шруб е не само негов личен рекорд, но и изкачва 29-годишния атлет до осмо място в европейската ранглиста на 10 км за всички времена. Лидер в нея е шведът Андреас Алмгрен с европейския си рекорд от 26:53, поставен във Валенсия през януари.

Шруб пропусна Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа миналата седмица, но е включен в силния френски отбор за Световното първенство по крос-кънтри в Талахаси на 10 януари. Там той ще бъде рамо до рамо със състезатели от ранга на световния шампион на 10 000 метра Джими Гресие.

Далеч зад Шруб, кениецът Джейкъб Кроп завърши на второ място с време 27:46, а испанецът и европейски шампион на 5000 метра от 2016 г. Илиас Фифа се нареди трети с 27:52. Етиопецът и световен шампион по крос-кънтри до 20 години Мезгебу Симе остана четвърти с 27:54, докато Лобалу трябваше да се задоволи с петото място с време 27:59.

В състезанието при жените, което стартира едновременно с мъжкото, бронзовата медалистка от европейското първенство на 10 км Клара Лукан се откъсна от останалите състезателки още в самото начало. Тя не изпусна водачеството до края и пресече финалната линия с време 31:13.

Френската рекордьорка в маратона Мекдес Волду завърши на втора позиция с 31:36, а европейската шампионка на 3000 метра стийпълчейз Алис Фино се класира седма с 33:30 при завръщането си след контузия.

Снимки: Gettyimages