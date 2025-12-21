Популярни
  Sportal.bg
  Други спортове
  3. Индия е начело в световната ранглиста по допинг за трета поредна година

Индия е начело в световната ранглиста по допинг за трета поредна година

  • 21 дек 2025 | 15:54
  • 341
  • 0
Индия е начело в световната ранглиста по допинг за трета поредна година

Индия оглави класацията на страните с най-много нарушения на антидопинговите правила в спорта за трета поредна година, съобщи Световната антидопингова агенция (WADA), отбелязвайки съмнителен хеттрик за страната.

Националната антидопингова агенция на Индия (NADA) е събрала 7113 проби урина и кръв, от които 260 са дали положителен резултат през 2024 г., се посочва в годишния доклад на международния надзорен орган, публикуван късно във вторник.

Тези данни представляват сериозен удар за Индия, която се готви да бъде домакин на Игрите на Британската общност през 2030 г. – събитие, разглеждано като трамплин за амбицията на страната да приеме и Олимпийските игри през 2036 г.

Най-голям брой допинг случаи през изминалата година са регистрирани в леката атлетика (76), следвана от вдигането на тежести (43) и борбата (29).

През юли шампионката по борба до 23 години и четвъртфиналистка от Олимпийските игри в Париж Реетика Худа даде положителна проба и беше временно отстранена.

По-рано този месец по време на Университетските игри в Индия се появиха информации, че в някои лекоатлетически дисциплини се е явил само по един състезател, след като останалите са избягали заради присъствието на антидопингови служители.

Индия, най-многолюдната страна в света с население от 1,4 милиарда души, беше на първо място по брой допинг нарушения и през 2022 г., и през 2023 г.

На второ място в списъка за 2024 г. са френските спортисти с 91 положителни случая, а Италия е на трето място с 85. Следват Русия и САЩ с по 76 случая, а след тях се нареждат Германия (54) и Китай (43).

