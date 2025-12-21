Кенийци спечелиха последното голямо състезание по крос-кънтри за 2025 г.

Кенийските тийнейджъри Доркус Чепквемой и Брайън Киптоо спечелиха победи в Cross Internacional de Venta de Banos, 10-тото състезание от златно ниво на Световния крос-кънтри тур за този сезон.

Състезанията се проведоха в студен ден (3°C) по трудна, кална писта след непрестанен дъжд в навечерието на състезанието. По този начин, неизвестните Чепквемой и Киптоо постигнаха най-забележителните победи в младите си кариери досега.

Женското състезание започна с бавно темпо, като фаворитката преди събитието Чепквемой и испанският дует Карла Гаярдо и Изабел Барейро водеха голяма преднина. Решителният ход дойде още на 1,5 км от началото на състезанието, когато дългокраката кенийка увеличи темпото и се откъсна с лекота. 19-годишната състезателка измина първата обиколка от 2,3 км за 8:04, откривайки преднина от осем секунди пред преследваща група, водена от Мария Фореро и Анхела Вичиоса, които бяха с две секунди пред Клаудия Корал.

По средата на втората обиколка новокоронясаната европейска шампионка по крос-кънтри за девойки до 23 години Фореро изпревари Вичиоса и се изкачи на ясно второ място. Чепквемой постигна време от 7:59 за обиколката, увеличавайки преднината си до 16 секунди пред Фореро, която от своя страна беше с шест секунди пред Вичиоса, изпреварена от Корал.

В предпоследната обиколка Корал остави Вичиоса зад себе си, докато Чепквемой записа малко по-бавна обиколка от 8:07, но все пак увеличи преднината си до 36 секунди пред Фореро и 43 пред Корал. Нямаше съществени промени в последната обиколка, тъй като младият кениец изпревари Фореро с време съответно 36:09 и 37:03, докато Корал си осигури последното място на подиума с още 15 секунди по-назад.

“Състезанието беше много трудно“, каза Чепквемой. “Всяка стъпка беше сложна заради калта и през цялото време ми беше студено. Знаех, че Фореро е спечелила европейската титла за девойки до 23 години миналия уикенд и исках да натисна максимално възможно най-рано, за да си осигуря победата.“

В мъжкото състезание, също проведено на 9,3 км, рано водеше бурундецът Ерик Нзамбимана, следван отблизо от мароканците Абдерахман Аферди, Брайън Кипту и испанците Аарон Лас Херас и Насим Хасаус. Хасаус, който се състезаваше по-малко от две седмици след дебюта си в маратона във Валенсия, се изкачи начело около 5 км след началото на състезанието. Малко след това Кипту се подхлъзна и падна на кален участък, но бързо се изправи на крака и се присъедини към лидерите.

Първата обиколка от 2,3 км беше измината за 7:15, преди безмилостното темпо на Хасаус да намали водещата група до трима, като само Кипту и Аферди успяха да ги последват, докато фаворитът преди състезанието Лас Херас започна да губи позиции. Триото пробяга по-бърза обиколка за 7:06 секунди, водени от Аферди начело, откривайки петсекундна разлика пред Лас Херас на четвърто място.

Темпото на Аферди се оказа твърде бързо за Хасаус, който загуби контакт с мароканеца и Киптоо в началото на предпоследната обиколка, измерена в 7:03. При сигнала Аферди и Киптоо бяха изградили 15-секундна преднина пред Хасаус, който самият беше с осем секунди пред Лас Херас. Последната обиколка доведе до вълнуващ дуел, като двамата атлети се редуваха начело, преди Аферди да направи силен тласък на оставащи 900 метра, отваряйки за кратко малка разлика. Киптоо отказа да се предаде и го преследва.

Двамата влязоха в последните 300 метра, разделени само от пет метра. Аферди сякаш удържа късното предизвикателство, но Киптоо го надмина в последните 10 метра, за да спечели с 31:43 след бърза финална обиколка от 6:57, като Аферди, специалист по полумаратон с време 1:01:15, завърши с една секунда зад тях.

“Честно казано, не познавах никой от съперниците си днес, затова реших да изчакам и да видя в ранните обиколки“, каза 17-годишният Киптоо, който има личен рекорд от 5:31.96 на 2000 м стийпълчейз. “Когато Аферди направи своето движение, беше много трудно да го следвам, но успях да го изпреваря в самия край. Ще се състезавам отново следващия уикенд на друго състезание по крос кънтри в Амурио.“