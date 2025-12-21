Дитаджи Камбунджи ще се изправи срещу съперничките си от Апелдорн 2025 в Берлин

Трите медалистки от рекордното бягане на 60 метра с препятствия за жени на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн 2025 се готвят за нов сблъсък. Реваншът ще се състои на турнира ISTAF Indoor в Берлин на 6 март.

Едно от най-големите имена в състезанието от Сребърния тур на Световната атлетика в зала е швейцарката Дитаджи Камбунджи. Тя постави европейски рекорд от 7.67 секунди, за да спечели златото в Апелдорн, след което триумфира и със златен медал на 100 метра с препятствия на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

На стартовата линия до нея ще застанат Надин Висер от Нидерландия и Пиа Скжишовска от Полша, които спечелиха съответно сребърен и бронзов медал в Апелдорн 2025.

Висер е двукратна европейска шампионка в зала (Глазгоу 2019 и Торун 2021), а Скжишовска спечели златото на 100 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика в Мюнхен през 2022 г. В изключително силната конкуренция представителките на домакините ще бъдат водени от Марлене Майер и Рикарда Лобе от Германия.