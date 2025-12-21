Кени Беднарек: Постоянното печелене на сребро е добър проблем преди олимпийското съперничество с Ноа Лайлс

Американският спринтьор Кени Беднарек е насочил твърдо поглед към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., където се стреми не само към златото, но и към подобряване на рекорди в дисциплините на 100 и 200 метра.

Понастоящем в Калкута като посланик на събитието Tata Steel World 25K, атлетът сподели амбициозните си цели.

"Искам да постигна 19.3 или 19.2 секунди в бягането на 200 метра. Знам, че имам възможностите да го направя“, заяви Беднарек. "За 100-те метра искам да видя дали мога да сляза под 9.72 или 9.69.“

Като постоянен претендент за отличията, Беднарек си спечели прозвището "сребърния сърфист“, след като зае второ място на 200 метра както на Олимпийските игри през 2020 г. и 2024 г., така и на Световното първенство. Макар да се гордее с постоянството си, той е решен да промени цвета на медала си.

"Искам да кажа, знаете, че в момента съм сребърният сърфист, така че определено искам да променя този цвят“, отбеляза той. "Но това е добър проблем – да можеш да се качваш на подиума много пъти. Да имаш същия цвят е хубаво, но в крайна сметка трябва да надградим.“

Беднарек очаква конкуренцията да става все по-ожесточена през следващите години. "Хората просто ще продължат да стават все по-добри“, каза той.

"Така че за мен, навлизайки в тази и следващата година, както и в годината на игрите в Лос Анджелис, нещата ще стават все по-добри всеки път, когато стъпя на пистата.“

Кени Беднарек за съперничеството си с Ноа Лайлс Съперничеството със сънародника му Ноа Лайлс, който спечели злато на 100 метра в Париж и бронз на 200 метра през 2020 г. и 2024 г., допълнително усложнява предизвикателството. Беднарек признава, че успехът изисква комбинация от физическа мощ и психическа устойчивост.

"Без психическата страна няма значение колко много правиш физически“, обясни той. "Виждал съм много талантливи хора в моя спорт, които постигат нужните времена на тренировка, така че са във физическа форма. Но след това, когато прозвучи стартовият изстрел на състезанието, те не се представят добре и това е само заради психиката.“

За да спечели конкурентно предимство, Беднарек щателно анализира представянията си със своя треньор, като се фокусира върху всеки детайл от старта до финала.

"Първото нещо, което правя, когато гледам записа с треньора си, е да видя какво съм направил на старта. Реагирах ли?“, каза той. "Времето ми за реакция може да е малко по-слабо. А говорим за милисекунди, нали?“

Той също така внимателно проучва средната и крайната част на своите бягания. "По-важно за мен е какво съм направил накрая. Поддържам ли максимална скорост, или бъркам с формата или техниката?“, отбеляза той.

"Най-голямата разлика ще дойде от това дали си технически изряден. Мога да достигна максимална скорост по-бързо от някой друг, но ако не съм технически изряден, тогава ще започна да губя скорост по-бързо.“

С поглед към игрите през 2028 г. на родна земя, Кени Беднарек, който тогава ще бъде на почти 31 години, е оптимист за перспективите на отбора на САЩ.

"САЩ изглеждат много добре. Ноа успя да осигури златото за нас в Париж, което е хубаво нещо“, каза той. "Особено след като Олимпиадата ще бъде у дома, мисля, че това ще бъде едно от най-важните неща. Трябва да се опитаме да се борим за страната си и да спечелим много медали.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages