  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Вилем Рендерс е единственият представител на Белгия за Световното по крос-кънтри

  • 21 дек 2025 | 13:47
  • 145
  • 0
Европейският шампион за младежи под 20 години Вилем Рендерс беше обявен за единствения представител на Белгия на Световното първенство по крос-кънтри през 2026 г.

Надпреварата ще се проведе в Талахаси на 10 януари, а 18-годишният атлет ще бъде единственият белгийски състезател в нея.

Рендерс спечели по вълнуващ начин състезанието за младежи под 20 години на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа на 14 декември. С представянето си той изведе Белгия и до отборното злато. Успехът му допълни титлата на 5000 метра, която той завоюва по-рано през годината на Европейското първенство по лека атлетика за младежи под 20 години в Тампере 2025.

Снимки: Gettyimages

