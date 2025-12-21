Вилем Рендерс е единственият представител на Белгия за Световното по крос-кънтри

Европейският шампион за младежи под 20 години Вилем Рендерс беше обявен за единствения представител на Белгия на Световното първенство по крос-кънтри през 2026 г.

Надпреварата ще се проведе в Талахаси на 10 януари, а 18-годишният атлет ще бъде единственият белгийски състезател в нея.

Рендерс спечели по вълнуващ начин състезанието за младежи под 20 години на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа на 14 декември. С представянето си той изведе Белгия и до отборното злато. Успехът му допълни титлата на 5000 метра, която той завоюва по-рано през годината на Европейското първенство по лека атлетика за младежи под 20 години в Тампере 2025.

Снимки: Gettyimages