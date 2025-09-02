Популярни
  • 2 сеп 2025 | 15:24
  • 280
  • 0
Скандалната Лин няма да участва на Световното по бокс

Олимпийската шампионка Лин Ю-Тинг, една от двете боксьорки, които бяха в центъра на дискусиите около половата идентичност в женския спорт на Игрите в Париж 2024, няма да се състезава на предстоящото Световно първенство в Ливърпул, потвърди служител на Тайванската боксова асоциация, който предпочете да остане анонимен.

През август World Boxing обяви, че жените боксьорки на Световните първенства ще трябва да се подложат на задължителни тестове за пола, като част от нова политика за допустимост. Решението беше взето малко повече от година, след като Лин и алжирката Имане Хелиф спечелиха злато в Париж на фона на огромни дискусии за половата им идентичност.

Източник от Тайванската боксова асоциация обаче заяви, че Лин няма да отиде на Световното първенство, като отказа да предостави допълнителни подробности, съобщава Ройтерс.

Световното първенство ще се проведе от 4 до 14 септември и е първото, организирано от World Boxing, след като тя замени Международната боксова асоциация по-рано тази година.

В понеделник Хелиф обжалва пред Спортния арбитражен съд (КАС) решението на World Boxing, което й забранява да участва в предстоящи събития, освен ако не се подложи на генетичен тест.

