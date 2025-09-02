Ясен е календарът за новия сезон в българския снукър

Българска снукър федерация изготви календара си за предстоящия сезон 2025/26. Той започва на 27 септември с открития турнир в Пловдив, а на 15 ноември в Града под тепетата ще се проведе и Пловдив Мастърс, както беше и миналата година.

На 24-25 януари ще бъде откритият турнир в София (Национална снукър академия). Също в Национална снукър академия ще се проведат две издания на WINBET снукър лига - есенно и пролетно, като датите предстои да бъдат допълнително уточнени.

София Мастърс е на 14-15 март, а на 25 април започва Републиканското първенство, отново в столичната Национална снукър академия.

България за поредна година е домакин на турнир от квалификационните серии Q-Tour - от 4 до 7 декември в Национална снукър академия.

На 12-14 декември пък ще се проведе (отново в Национална снукър академия) и третото издание на Балканското първенство. Първите две бяха спечелени съответно от Виктор Илиев и Братислав Кръстев. Гарантираният награден фонд за турнира е 3000 евро.

Откритите турнири и Републиканското първенство носят точки за ранглистата, според която в края на сезона на играчите в топ 8 ще бъдат разпределени 7 000 лева (около 3500 евро).

Пловдив и София Мастърс ще бъдат с отделен награден фонд от съответно 3000 лева и 1500 евро.

България ще домакинства на Световния шампионат на WSF

България ще бъде и домакин на Световния шампионат на Световната снукър федерация (WSF) на 19 април 2026 година.