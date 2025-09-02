Популярни
  • 2 сеп 2025 | 13:37
  • 180
  • 0
Мусети емоционален след успеха си в Ню Йорк

Лоренцо Мусети пристигна на US Open без особена инерция, след като бе спечелил само един мач от четири на северноамериканските твърди кортове. Но италианецът превърна тази слаба серия в нов връх в кариерата си в Ню Йорк.

В понеделник следобед Мусети изигра почти безупречен мач и разби Хауме Мунар с 6:3, 6:0, 6:1, за да се класира за първи път в четвъртфинал на турнир от "Големия шлем" на твърди кортове.

„Не мога да обясня… извинявайте. В момента съм малко емоционален, защото честно казано, последният месец беше ужасен,“ каза развълнуван Мусети в интервюто си на корта. „Бях тъжен заради тениса си, играта си, резултатите си… Загубих три тежки мача, в които имах много, много шансове. Тенисът е такъв – пълен с възходи и падения. Трябва да останеш стабилен психически, и именно това направих през последните няколко седмици. Много съм горд със себе си.“

Мусети бе сред най-отличаващите се тенисисти на ATP по време на европейския сезон на клей, когато стана първият италианец, достигнал полуфиналите на трите "Мастърс" турнира на клей и на "Ролан Гарос" в един и същи сезон.

Но кампанията му се провали в Париж, където бе принуден да се откаже срещу Карлос Алкарас заради контузия в крака. Това го извади от игра до "Уимбълдън", където се завърна, но загуби още в първия кръг от Николоз Басилашвили.

Неяснотата продължи и с началото на сезона на твърди кортове, което постави под съмнение шансовете му за класиране на престижния турнир Финалите на АТР. Ранните му отпадания във Вашингтон и Синсинати засилиха тези притеснения.

В Ню Йорк обаче Мусети възроди играта си: четири победи и само един загубен сет. Сега той се изкачи с едно място нагоре – до осмо – в "надпреварата за Торино", влизайки в зоната на квалификация за финалния турнир.

Срещу Мунар, който водеше с 2-1 в преките им двубои преди мача, Мусети даде заявка. Той надигра испанеца с впечатляващи удари и постоянство, като затвори мача само за 1 час и 37 минути.

„Изиграх наистина солиден мач,“ каза Мусети. „Особено във втория сет – може би това беше един от най-добрите сетове в живота ми. Не грешах и е страхотно усещане, когато играеш така на корта.“

В четвъртфинала Музети очаква защитаващия титлата и №1 в света Яник Синер. Италианецът има баланс 30-12 за сезона, като акцентите му са финалът в Монте Карло и полуфиналът на "Ролан Гарос". И в двата случая загуби от Алкарас.

