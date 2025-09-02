Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Офили потвърди, че сменя Нигерия с Турция

Офили потвърди, че сменя Нигерия с Турция

  • 2 сеп 2025 | 13:25
  • 377
  • 0
Офили потвърди, че сменя Нигерия с Турция

Звездата в спринта Фейвър Офили потвърди, че вече ще се състезава за Турция, слагайки край на международната си кариера с отбора на Нигерия, съобщава www.aclsports.com.

Новината идва ден след като Атлетическата федерация на Нигерия (AFN) обяви своя състав от 15 състезатели за Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 г., като Офили отсъстваше от списъка.

22-годишната атлетка, която държи националния рекорд на Нигерия на 200 метра за жени с време 21.96 секунди, обяви решението си в своите социални мрежи.

Амусан и Бруме в състава на Нигерия за Световното в Токио, Офили е аут
Амусан и Бруме в състава на Нигерия за Световното в Токио, Офили е аут

"Гордея се, че представях Нигерия в продължение на много години по изключително успешен начин. След като спечелих шест златни, два сребърни и два бронзови медала от големи първенства и бях финалистка на 200 метра на олимпийски игри, докато същевременно преживях най-големите разочарования от AFN и НОК заради тяхната небрежност към мен на две олимпиади (Токио и Париж), взех това решение“, написа Офили.

"Въпреки че това означава да пропусна тазгодишното първенство в Токио, тази промяна идва от сърцето, а не е продиктувана от финансови мотиви. Искрено съм благодарна, че открих нов дом в Турция. Вълнувам се за това, което предстои, и съм признателна за цялата подкрепа, която получих от моя треньор, агент, спонсора и моите близки през този труден период“, добави тя.

Смяната на националността на Офили означава, че тя няма да се състезава на Световното първенство в Токио, но ще има право да бяга за Турция от 2027 г.

Тя представяше Нигерия на големи световни събития, включително Младежките олимпийски игри през 2019 г., световните първенства в Доха и Будапеща, Игрите на Британската общност през 2022 г. в Бирмингам, множество африкански първенства и Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Амо-Дадзи се нареди на пето място във вечната ранглиста на Европа на 100 метра

Амо-Дадзи се нареди на пето място във вечната ранглиста на Европа на 100 метра

  • 1 сеп 2025 | 16:31
  • 1237
  • 0
Eйлиш МакКолган и Абел Кипчумба повеждат елита на Great North Run

Eйлиш МакКолган и Абел Кипчумба повеждат елита на Great North Run

  • 1 сеп 2025 | 15:08
  • 469
  • 0
Общо 15 атлети ще представят Бахамите в Токио

Общо 15 атлети ще представят Бахамите в Токио

  • 1 сеп 2025 | 14:18
  • 577
  • 0
Британска спринтьорка с остра критика към Големия шлем на атлетиката заради неизпълнени обещания: Нямаше пари

Британска спринтьорка с остра критика към Големия шлем на атлетиката заради неизпълнени обещания: Нямаше пари

  • 1 сеп 2025 | 11:17
  • 1161
  • 0
Амусан и Бруме в състава на Нигерия за Световното в Токио, Офили е аут

Амусан и Бруме в състава на Нигерия за Световното в Токио, Офили е аут

  • 1 сеп 2025 | 11:09
  • 750
  • 0
Ямайка праща 60 атлети на Световното

Ямайка праща 60 атлети на Световното

  • 1 сеп 2025 | 10:29
  • 1296
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 12571
  • 4
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 2886
  • 0
Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 200948
  • 50
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 6860
  • 0
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
  • 7434
  • 0
Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 07:00
  • 2454
  • 0