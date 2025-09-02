Офили потвърди, че сменя Нигерия с Турция

Звездата в спринта Фейвър Офили потвърди, че вече ще се състезава за Турция, слагайки край на международната си кариера с отбора на Нигерия, съобщава www.aclsports.com.

Новината идва ден след като Атлетическата федерация на Нигерия (AFN) обяви своя състав от 15 състезатели за Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 г., като Офили отсъстваше от списъка.

22-годишната атлетка, която държи националния рекорд на Нигерия на 200 метра за жени с време 21.96 секунди, обяви решението си в своите социални мрежи.

Амусан и Бруме в състава на Нигерия за Световното в Токио, Офили е аут

"Гордея се, че представях Нигерия в продължение на много години по изключително успешен начин. След като спечелих шест златни, два сребърни и два бронзови медала от големи първенства и бях финалистка на 200 метра на олимпийски игри, докато същевременно преживях най-големите разочарования от AFN и НОК заради тяхната небрежност към мен на две олимпиади (Токио и Париж), взех това решение“, написа Офили.

"Въпреки че това означава да пропусна тазгодишното първенство в Токио, тази промяна идва от сърцето, а не е продиктувана от финансови мотиви. Искрено съм благодарна, че открих нов дом в Турция. Вълнувам се за това, което предстои, и съм признателна за цялата подкрепа, която получих от моя треньор, агент, спонсора и моите близки през този труден период“, добави тя.

Смяната на националността на Офили означава, че тя няма да се състезава на Световното първенство в Токио, но ще има право да бяга за Турция от 2027 г.

Тя представяше Нигерия на големи световни събития, включително Младежките олимпийски игри през 2019 г., световните първенства в Доха и Будапеща, Игрите на Британската общност през 2022 г. в Бирмингам, множество африкански първенства и Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Снимки: Gettyimages