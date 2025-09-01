Популярни
Амусан и Бруме в състава на Нигерия за Световното в Токио, Офили е аут

  • 1 сеп 2025 | 11:09
  • 237
  • 0
Амусан и Бруме в състава на Нигерия за Световното в Токио, Офили е аут

Атлетическата федерация на Нигерия обяви своя състав от 15 състезатели за Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 г. В отбора са включени звездите Олуватоби Амусан и Есе Бруме, докато Фeйвйр Офили очаквано отсъства, съобщава aclsports.com.

При жените Розмари Чуквума ще води атаката в спринта на 100 метра, а Олуватоби Амусан ще преследва нова световна титла на 100 метра с препятствия. Есе Бруме и Престина Очоногор ще се състезават в скока на дължина, Чиома Ониеквере и Обиагери Амаечи – в хвърлянето на диск, а Ойесаде Олатойе – в хвърлянето на чук.

Мъжкият отбор също изглежда силен. Нигерия ще бъде представена в спринтовете от Канийнсола Аджайи и Израел Окон на 100 метра, докато Удоди Онвузурике ще бяга на 200 метра. Самюел Огази и Чиди Окезие ще се борят на 400 метра, а Натаниел Езекиел ще участва на 400 метра с препятствия. В техническите дисциплини Чарлз Годфред ще се стреми към подиум в скока на дължина, а Чуквуебука Енеквечи ще се състезава в тласкането на гюле.

Съобщението потвърди отсъствието на базираната в САЩ спринтьорка на 200 метра Фейвър Офили, за която се твърди, че е сменила спортното си гражданство с турско, въпреки че все още няма официално изявление по случая.

След приключване на подготовката отборът на Нигерия се отправя към шампионата в Токиос амбиции за силни представяния и сериозни шансове за медали както в спринтовите, така и в техническите дисциплини.

Снимки: Imago

