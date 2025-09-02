Осмото издание на "По стъпките на Алеко с приятел" ще е на 4 и 5 октомври

Стотици участници ще събере отново традиционното планинско отборно състезание „По стъпките на Алеко с приятел“ на 4 и 5 октомври на Витоша. Осмото издание на инициативата ще се проведе в два дни, като първият е пешеходен, а вторият – колоездачен. Регистрацията е отворена до 21 септември, като се запазват четирите утвърдени отборни категории - “Семейство”, “Приятели”, “Колеги” и “Съседи”.

И в първия, и във втория ден състезанието се провежда по две трасета – късо и дълго, съобразени с предпочитанията и възможностите на участници с различен профил. Късото пешеходно трасе е с дължина ~11 км по маршрут с. Владая – х. Панчо Томов – с. Владая, а дългото е ~27 км по маршрут с. Железница - Черни връх - с. Владая. Колоездачите ще могат да избират между маршрут изцяло на Витоша с дължина ~20 км и денивелация от 500 м или по-предизвикателния 45-километров трак, който стига до Люлин планина и е с денивелация от 1500 м. Най-амбициозните ще могат да участват и в двата дни на състезанието и да атакуват класирането на ниво Дуатлон.

„В навечерието на осмото издание на състезанието сме щастливи, че „По стъпките на Алеко с приятел“ вече има верни фенове и се превърна в своеобразно общество, в което споделяме общи ценности и най-вече радостта от движението сред природата. Успяхме да запазим първоначалната си цел - да насърчим всички хора без оглед на възраст, физическа подготовка и възможности да прекарат заедно един прекрасен ден в планината. Но успяваме да привлечем и все по-подготвени участници със състезателен дух и впечатляващи постижения. Стараем се и да надграждаме концепцията – от миналата година имаме и две трасета за колоездачите.”, обяснява Станислава Николова, главен организатор на „По стъпките на Алеко с приятел”.

По регламент за състезанието могат да се запишат отбори от двама до десет състезатели. Те трябва да изберат една от четирите категории и едно от двете трасета. Стартът е масов, а крайното състезателно време на отбора се определя от последния финиширал участник. Право да се включат имат всички лица навършили 18 години, а деца над 7 години се допускат в отбори с родител или настойник и след подписване на необходимата декларация.

И тази година са регистрирани незрящи състезатели, отбори на Фондация „Ела и ти“, в които участват хора с двигателни ограничения, както и представители на Федерация адаптирана физическа активност (ФАПА). В категорията „Приятели“ ще се включат и ученици и учители от 10 ОУ „Алеко Константинов“ в гр. Перник, с което заедно ще отдадат почит към патрона си.

Традиционно част от приходите от такси за участие ще бъдат предоставени за добра кауза, като тази година те ще подкрепят Фондация „С усмивка напред“, която работи за образованието на деца в неравностойно положение. С тях ще бъдат покривани разходите на учител, който всяка седмица преподава български език на деца, които имат сериозни пропуски в образованието си.

Състезанието “По стъпките на Алеко с приятел” се организира традиционно от Туристическо дружество “Боерица” в партньорство със Столична община, район Витоша, район Панчарево, Природен парк Витоша. Събитието е подкрепено от Министерство на младежта и спорта.

За състезанието “По стъпките на Алеко”

Състезанието “По стъпките на Алеко с приятел” е посветено на първото туристическо изкачване на Черни връх, направено от Алеко Константинов и Никола Тантилов. През лятото на 1889 година двамата преминават разстоянието от Орлов мост през Панчарево, Железница, Черни Връх до Владая. Тези няколко дни са крайъгълният камък на организираното туристическо движение в България и популяризирането на Витоша като дестинация за отдих. То е възобновено през 2018 година, като в седемте му издания до момента са участвали общо над 3500 човека.

Проектът е съфинансиран от Програма „Спортът – начин на живот“ за 2025-2026 на Министерство на младежта и спорта и Програма „София спортува“ 2025 на Столична община, и се реализира в подкрепа на инициативата “София - Европейска столица на спорта”.

Още информация можете да намерите на www.postupkitenaaleko.com.

За организаторите на “По стъпките на Алеко с приятел”

Туристическо дружество „Боерица“, кръстено на едноименната местност на Витоша, има за цел развитието на туризма, грижата към планината и природата, насърчаването на спортовете на открито и привличането на подрастващите към тези каузи. От 2011 година чрез доброволчески акции съдейства за поддържането на маршрутите в западната част на Витоша, както и организира стотици специални събития за деца и възрастни, както и за хора в неравностойно положение. ТД “Боерица” е отличено с награда за най-добро туристическо дружество без туристическа база за 2018 година.