Фрейзър-Прайс: Ще ми липсват тренировките

Ветеранката в спринта от Ямайка Шели-Ан Фрейзър-Прайс наскоро обяви ясно намеренията си, че сезон 2025 ще бъде последният в нейната кариера. Многократната олимпийска и световна шампионка, смятана за една от най-великите спринтьорки на всички времена, е готова да се оттегли след бляскава кариера, продължила повече от две десетилетия.

Последното олимпийско участие на Фрейзър-Прайс на Игрите в Париж 2024 завърши с разочарование, след като тя беше принудена да се оттегли преди полуфиналите на 100 метра за жени поради тежки мускулни крампи.

Инцидентът, причинен от необичайно прекъсване на загрявката ѝ, породи опасения, че нейният знаменит път може да приключи с горчив привкус.

Кралицата на спринта обаче отказа да позволи този неуспех да я сломи и вместо това избра да се завърне през 2025 г. за един последен сезон, насочвайки поглед към Световното първенство по лека атлетика в Япония.

"Чувството е страхотно, когато нещо се обърка и не го правиш както трябва, но след това, благодарение на постоянството и упоритостта, които притежаваш, следващия път успяваш. Мисля, че тези уроци са неща, които съм използвала не само на пистата, но и в живота. Това ме учи, че само защото днес е лош ден, не означава, че и утре ще бъде такъв. Може да бъде и добър“, сподели Фрейзър-Прайс, цитирана от SportsKeeda.

37-годишната атлетка разкри, че тренировките и постоянното усъвършенстване, което те носят, ще бъдат нещото, което най-много ще ѝ липсва, когато най-накрая окачи шпайковете си.

Тя призна, че ще ѝ бъде трудно да се откаже от ритъма на ежедневните тренировки, от преследването на постоянно подобрение и от усещането, че се доближава все повече до целите си.

"Докато се подготвям за последните си национални квалификации, съм изпълнена с благодарност за пътя, който изминах, за моите партньори и най-вече за моя народ. Ямайка, твоята любов ме носеше, а твоята гордост ме зареждаше с енергия. Всяка стъпка, която съм правила, е била с теб до мен“, написа тя.

