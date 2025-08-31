Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Легендарната Шели-Ан Фрейзър-Прайс прекратява кариерата си след Световното

Легендарната Шели-Ан Фрейзър-Прайс прекратява кариерата си след Световното

  • 31 авг 2025 | 11:48
  • 528
  • 0
Легендарната Шели-Ан Фрейзър-Прайс прекратява кариерата си след Световното

Легендарната спринтьорка от Ямайка Шели-Ан Фрейзър-Прайс ще прекрати състезателната си кариера след световното първенство по лека атлетика в Токио следващия месец, съобщи Ройтерс.

Трикратната олимпийска и 10-кратна световна златна медалистка обяви, че ще се състезава още веднъж през 2025 г., заявявайки, че има недовършена работа, след като се оттегли от финала на 100 метра на миналогодишните Олимпийски игри в Париж поради контузия.

"Не получих възможността да направя това, което знам, че можех да направя в този момент“, каза 38-годишната Фрейзър-Прайс във видеоразговор с репортери.

"И беше болезнено. Това беше първият път в цялата ми кариера, в който нямах възможност да стъпя на пистата, за да се състезавам.“

Фрейзър-Прайс се класира за деветото си световно първенство, като завърши трета на състезанията в Ямайка на 100 метра. Тя каза, че световното първенство, което започва на 13 септември, ще бъде не само сбогуване, а и честване на нейната устойчивост.

"Да застана на тази стартова линия е огромен успех. Наистина нямам търпение да отпразнувам историята, отдадеността и радостта, които този спорт ми даде.“

Що се отнася до прическата й за състезателния ден, феновете могат да очакват нещо смело.

"Косата ми е наистина отличителна. Искам да бъда конкурентноспособна и искам да бъда себе си и автентична“, каза Фрейзър-Прайс, която е известна с ярко оцветената си коса.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Тебого с добри думи за промяната в Лайлс след Олимпийските игри в Париж

Тебого с добри думи за промяната в Лайлс след Олимпийските игри в Париж

  • 30 авг 2025 | 17:31
  • 1754
  • 1
Израел Олатунде подобри националния рекорд на Ирландия на 100 метра

Израел Олатунде подобри националния рекорд на Ирландия на 100 метра

  • 30 авг 2025 | 17:21
  • 708
  • 0
Бермуда ще има една атлетка на Световното в Токио

Бермуда ще има една атлетка на Световното в Токио

  • 30 авг 2025 | 13:54
  • 3022
  • 2
Кипчоге не се притеснява от загуба на маратона в Сидни: Нямам какво да доказвам

Кипчоге не се притеснява от загуба на маратона в Сидни: Нямам какво да доказвам

  • 30 авг 2025 | 13:05
  • 1774
  • 0
След международния си пробив Коеч се надява да впечатли и в Токио

След международния си пробив Коеч се надява да впечатли и в Токио

  • 30 авг 2025 | 12:40
  • 1341
  • 0
Ратифицираха световните рекорди за Дуплантис, Нгетич, Уанионий и Майърс

Ратифицираха световните рекорди за Дуплантис, Нгетич, Уанионий и Майърс

  • 30 авг 2025 | 12:30
  • 5116
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

  • 31 авг 2025 | 11:26
  • 5302
  • 24
Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 07:53
  • 9480
  • 56
Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

  • 31 авг 2025 | 07:36
  • 7596
  • 5
Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

  • 31 авг 2025 | 07:22
  • 7492
  • 2
И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

  • 30 авг 2025 | 23:11
  • 212970
  • 875
Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

  • 31 авг 2025 | 00:30
  • 44732
  • 86