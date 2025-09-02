Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Турнир в памет на бившия национал Венцислав Тодоров ще се проведе в Чупрене

Турнир в памет на бившия национал Венцислав Тодоров ще се проведе в Чупрене

  • 2 сеп 2025 | 12:48
  • 303
  • 0
Турнир в памет на бившия национал Венцислав Тодоров ще се проведе в Чупрене

Мемориален турнир по волейбол в памет на Венцислав Тодоров - бивш разпределител на ВК ЦСКА и на националния отбор на България, ще се проведе на 6 септември (събота) в село Чупрене, област Видин. Събитието се организира по инициатива на негови близки и на местната община.

Турнирът ще се състои в спортната зала на селото и ще събере както подрастващи таланти, така и волейболни ветерани, за да почетат паметта на обичания съотборник и приятел.

Събитието ще бъде уважено от редица легенди на българския волейбол, сред които Любомир Ганев, Николай Иванов, Борислав Кьосев, Димо Тонев, Найден Найденов и други бивши съотборници на Венцислав Тодоров.

"Турнирът е не само спортна проява, но и емоционален жест на признателност към един човек, превърнал играта в призвание и оставил вдъхновение за поколения", пишат организаторите.

Програма на турнира: 15:00 часа: Момчета до 14 години: ВК Тони Спорт (Берковица) - ВК Монтана Волей (Монтана) 16:30 часа: Среща на ветерани

Следвай ни:

Още от Волейбол

Владо Николов: Отидох на първа тренировка в Левски с екип на ЦСКА

Владо Николов: Отидох на първа тренировка в Левски с екип на ЦСКА

  • 1 сеп 2025 | 18:27
  • 3668
  • 1
Турция се затрудни, но отново победи Словения с 3:0

Турция се затрудни, но отново победи Словения с 3:0

  • 1 сеп 2025 | 18:17
  • 2041
  • 0
САЩ не даде шанс на Канада и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

САЩ не даде шанс на Канада и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

  • 1 сеп 2025 | 18:03
  • 1993
  • 0
Аржентина с исторически триумф на Мемориал "Хуберт Вагнер"

Аржентина с исторически триумф на Мемориал "Хуберт Вагнер"

  • 1 сеп 2025 | 17:53
  • 1200
  • 0
Българският национален отбор по волейбол проведе първа тренировка в Токио

Българският национален отбор по волейбол проведе първа тренировка в Токио

  • 1 сеп 2025 | 17:48
  • 2456
  • 0
Иран с трета поредна световна титла за младежи

Иран с трета поредна световна титла за младежи

  • 1 сеп 2025 | 17:42
  • 2506
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 12531
  • 4
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 2871
  • 0
Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 200922
  • 50
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 6833
  • 0
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
  • 7406
  • 0
Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 07:00
  • 2449
  • 0