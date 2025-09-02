Турнир в памет на бившия национал Венцислав Тодоров ще се проведе в Чупрене

Мемориален турнир по волейбол в памет на Венцислав Тодоров - бивш разпределител на ВК ЦСКА и на националния отбор на България, ще се проведе на 6 септември (събота) в село Чупрене, област Видин. Събитието се организира по инициатива на негови близки и на местната община.

Турнирът ще се състои в спортната зала на селото и ще събере както подрастващи таланти, така и волейболни ветерани, за да почетат паметта на обичания съотборник и приятел.

Събитието ще бъде уважено от редица легенди на българския волейбол, сред които Любомир Ганев, Николай Иванов, Борислав Кьосев, Димо Тонев, Найден Найденов и други бивши съотборници на Венцислав Тодоров.

"Турнирът е не само спортна проява, но и емоционален жест на признателност към един човек, превърнал играта в призвание и оставил вдъхновение за поколения", пишат организаторите.

Програма на турнира: 15:00 часа: Момчета до 14 години: ВК Тони Спорт (Берковица) - ВК Монтана Волей (Монтана) 16:30 часа: Среща на ветерани