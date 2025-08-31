Популярни
Гол на Селта в последните секунди спря Виляреал да се изравни с Реал Мадрид на върха в Ла Лига

Селта и Виляреал завършиха наравно 1:1 в мач от третия кръг на Ла Лига. Пепе (53’) изведе гостите напред в резултата и те вече виждаха трите точки в сметката си, когато в самия край на двубоя резервата Борха Иглесиас (94’) изравни. Двата тима не предложиха почти нищо забележително преди почивката, а единствената по-сериозна ситуация дойде още в петата минута, когато Яго Аспас нанесе удар в типичния си стил от границата на наказателното поле, но топката премина покрай дясната греда. Футболистите на “жълтата подводница” излязоха напред в резултата след бързо нападение в началото на втората част и отлично двойно подаване между Ета Ейонг и Пепе, а бившето крило на Арсенал реализира безпощадно.

Домакините от Селта все пак успяха да се доберат до точката в добавеното време, когато Руеда центрира отдясно, а Борха Иглесиас с глава от границата на малкото наказателно поле успя да реализира за 1:1. По този начин играчите на Виляреал изпуснаха отлична възможност да продължат перфектния си старт до момента и да се изравнят по точки с водача в класирането Реал Мадрид. От своя страна Селта пък продължава да се доказва като тим, който е специалист по равенствата, след като отборът от Галисия има три равенства и едно поражения в първите четири мача в Ла Лига.

