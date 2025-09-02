Популярни
ШЕФОВЕТЕ НА РОДНИТЕ СЪДИИ КОМЕНТИРАТ РЕШЕНИЯТА НА РЕФЕРИТЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ФУТБОЛНИЯ СЕЗОН
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Шест медала за България на Мултиевропейското първенство по таекуондо в Сърбия

Шест медала за България на Мултиевропейското първенство по таекуондо в Сърбия

  • 2 сеп 2025 | 10:30
  • 145
  • 0
Българските състезатели спечелиха шест медала (три златни и три бронзови) на Мултиевропейско първенство по таекуондо в Ниш (Сърбия), на което участваха близо 2000 спортист. Виктория Иванова пък бе избрана за най-добра съдийка.

Стефан Стаменов взе титлата при мъжете в категория до 68 килограма след четири поредни и нито един загубен рунд.

Александър Джорджев, Цветан Якимов, Мартина Атанасова, Атанас Атанасов, Мартин Симеонов и Митко Джорджев също се включиха в шампионата, но не успяха да се класират за срещите, осигуряващи медали. Отборът беше воден от треньорите Фарзад Золгхадри, Пламен Трънски и Давуд Етминани.

Веселина Ангелова и Атанас Въкъвчиев завоюваха златни отличия при кадетите. В категория до 51 килограма Ангелова триумфира с пет поредни победи, а Въкъвчиев при 53-килограмовите изигра четири мача по пътя до първото място. Двамата са представители на клуб Гладиатор с треньор Венцислав Михалчев.

Ивайло Петров, Виктор Вангелов, и Косара Иванова спечелиха бронзови медали при кадетите.

