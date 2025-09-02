Винъс Уилямс го направи за 22-ри път!

Винъс Уилямс и Лейла Фернандес продължиха мечтания път, след като пред препълнените трибуни на корта “Луис Армстронг” победиха поставените под номер 12 Екатерина Александрова с 6:3, 6:4, за да се класират за четвъртфиналите в турнира на двойки на US Open.

Звучи невероятно, но това е 22-рото участие на Уилямс на този етап на двойки на турнир от Големия шлем. Последния път, когато тя достигна до четвъртфиналите в Ню Йорк беше през 2014 година, а преди това вдигна трофея два пъти - през 1999 и 2009 г., със сестра си Серина.

Textbook doubles from Venus Williams and Leylah Fernandez! 📚 pic.twitter.com/Ep9QTsToD2 — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025

След победата им във втория кръг Серина публикува шеговит пост в Tik Tok, в който тенис иконата въртеше очи при мисълта, че по-голямата й сестра играе с друг партньор.

“Всъщност Серина е много щастлива за Лейла и мен. Дава ни съвети. И имаме нужда тя да бъде до нас. Така че моето послание към нея е: “Серина, трябва да се появиш!”

"My message is: Serena, you need to show up."



Venus Williams wants her sister in attendance for the next round as she advances with her doubles partner Leylah Fernandez at the US Open 😂 pic.twitter.com/Fz9neZNw5z — ESPN (@espn) September 1, 2025

В битка за място на полуфиналите Винъс и Лейла ше се изправят срещу водачките в схемата Катерина Синякова и Тейлър Таунсенд. Малко повече от 24 часа след сърцераздирателната си загуба на сингъл, Таунсенд се върна на корта Grandstand със Синякова и за 55 минути двете разбиха Юе Юан и Камила Осорио с 6:2, 6:2.

The Venus and Leylah show rolls on!



They defeat Alexandrova/Zhang 6-3, 6-4. pic.twitter.com/SqmUKkQCc3 — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025

Любопитно е, че Таунсенд беше облечена с екип на косатки - върховния хищник на океана, и каза на публиката, че морските създания са символ на това как вчерашното поражение на сингъл я е мотивирало да се бори още по-усърдно днес.

“Казах си, че трябва да изляза като звяр днес, въпреки че вчера беше трудно, заяви Таунсенд под бурните аплодисменти на публиката. - Исках аз да бъда тази, която ще пирува днес. Исках да бъда навсякъде по мрежата и да бъде хищникът и непрекъснато си повтарях това.”

В другите четвъртфиналите настоящите шампионки на “Уимбълдън” и поставени №4 Вероника Кудерметова и Елиз Мертенс ще се изправят срещу поставените №5 Мира Андреева и Диана Шнайдер, поставените под номер 3 Габриела Дабровски и Ерин Рутлиф ще премерят сили с поставените под номер 11 Тимеа Бабос и Луиза Стефани, а поставените под номер 2 Сара Ерани и Джазмин Паолини ще имат за съпернички 7-ите в схемата Ейша Мохамед и Деми Шуурс.