Дзаниоло не беше единствената късна придобивка на Удинезе

Удинезе привлече Николо Дзаниоло от Галатасарай под наем с опция за закупуване, както и Идриса Гай от Метц за 10 милиона евро.

„Фриуланите“ успяха да оформят документите навреме, за да регистрират Дзаниоло при завръщането му в Серия "А" от Галатасарай. Клубът ще плати 2,5 милиона евро за наема, като има две различни опции за закупуване в края на сезона. Първата е на стойност 5 милиона евро, като Галатасарай ще запази клауза за 50% от бъдеща продажба. Вторият вариант е Удинезе да плати 10 милиона евро и да придобие изцяло правата на нападателя.

Un nuovo talento per l'attacco bianconero: bienvenue Idrissa 👋 pic.twitter.com/KX2sFf0aDq — Udinese Calcio (@Udinese_1896) September 1, 2025

В същото време, Идриса Гай пристига под наем със задължителна опция за закупуване при определени условия за сума между 8 и 10 милиона евро, включително бонусите.

Централният нападател ще отпразнува своя 19-и рожден ден по-късно този месец и вече има един мач за мъжкия национален отбор на Сенегал. Той премина във френския Метц през януари и направи силно впечатление с пет гола и една асистенция в 23 официални мача.