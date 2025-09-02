Йоана Константинова се класира за втория кръг на двойки на US OPEN

Йоана Константинова се класира за втория кръг на двойки при девойките на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Българката и Рейна Гото (Япония) победиха на старта със 7:5, 6:1 Джан-Циан Уей (Китай) и Рийо Йошида (Япония) за 68 минути игра. Константинова и Гота направиха обрат от 4:5 до 7:5 в първия сет, а във втората част поведоха с 5:0 и стигнаха до крайната победа.

Днес още две българчета ще започнат участието си в надпреварата на двойки.

Поставените под №8 при девойките Елизара Янева и Ксения Ефремова (Франция) ще стартират с мач срещу германките Ева Бенеман и Соня Женихова.

Поставените под №4 при юношите Александър Василев и Тимофей Дерепаско (Русия) ще играят срещу Хитеш Чохан (Индия) и Тито Чавес (Испания).

Също днес срещите си от втория кръг на сингъл при юношите ще изиграят Иван Иванов и Александър Василев.

Шампионът от Уимбълдън и поставен под №1 в схемата Иван Иванов ще играе срещу Максуел Екстед (САЩ). Полуфиналистът от Уимбълдън и №4 в схемата Александър Василев ще се изправи срещу Доминик Мозейчук (САЩ).