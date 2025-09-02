Популярни
Седем български състезатели ще участват на международен турнир по бадминтон в Словения

  • 2 сеп 2025 | 06:42
  • 35
  • 0
Седем български състезатели ще участват на международен турнир по бадминтон в Словения

Седем български състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон в Лашко (Словения), който ще се проведе от 2 до 5 септември.

При жените ще стартират Гергана Павлова и Рая Пашова, а при мъжете Илиян Стойнов, Иван Русев, Красимир Тодоров, Цветомир Стоянов и Денис Маринов.

Павлова е трета поставена в схемата и заедно с Пашова ще започнат директно от втория кръг на единично жени. Двете ще играят и на двойки, а в първия си мач излизат срещу представителките на домакините Аня Блажина и Ариана Корент.

От квалификациите на единично ще стартира Денис Маринов при мъжете, Илиян Стойнов почива в първия кръг на основната схема, а Цветомир Стоянов ще има за съперник Сид Палакал (Англия).

На двойки мъже Иван Русев ще играе с новия си партньор Красимир Тодоров срещу състезатели, преминали през квалификациите.

