  • 1 сеп 2025 | 17:55
  • 108
  • 0
Един от най-великите британски боксьори в тежка категория почина на 75 години

Джо Бъгнър, бившият шампион на Великобритания, Австралия, Европа и Британската общност в тежка категория, който губи два пъти от Мохамед Али, почина на 75-годишна възраст. Бъгнър, роден в Унгария, преди да изгради името си във Великобритания, имаше знаменита и дълга кариера, продължила от 1967 до 1999 г. През това време той се изправи срещу някои от най-големите имена в историята на тежката категория.

Бъгнър и семейството му бягат във Великобритания в края на 50-те години след съветската инвазия в Унгария и се установяват в Сейнт Айвс. Младият Бъгнър се отличава в спорта още в училище и развива таланта си за бокс, докато тренира в "Bedford Boys Club" под ръководството на треньора Пол Кинг.

Въпреки че впоследствие се превръща в един от най-великите британски боксьори в тежка категория, професионалният дебют на Бъгнър не протича по план, след като е нокаутиран в третия рунд от Пол Браун. Той обаче се съвзема и след като взима реванш за загубата от Браун, слага край на кариерите на Брайън Лондон и Хенри Купър.

Бъгнър печели много фенове през 1973 г., когато сериозно затруднява Джо Фрейзър в продължение на 12 рунда в първия мач на бившия шампион след загубата на титлата му от Джордж Форман. В мача преди загубата от Фрейзър, Бъгнър изиграва 12 рунда с друг бивш шампион, Мохамед Али, в Лас Вегас. През 1975 г. Али и Бъгнър се срещат отново, този път за световната титла, но мачът е лишен от зрелище, като Али печели убедително след 15 рунда в Куала Лумпур.

Той се завръща през 1980 г., но тежко поражение в два рунда, нанесено от мощните ръце на Ърни Шейвърс през 1982 г., изглежда слага край на надеждите му да се бие отново за титлата.

Бъгнър е поканен обратно във Великобритания от младия промоутър Бари Хърн през 1987 г., за да се изправи срещу Франк Бруно – най-обожаваният британски боксьор в тежка категория след Купър – в огромно събитие на открито на „Уайт Харт Лейн“, тогавашния дом на футболния клуб Тотнъм Хотспър. Но Бъгнър, макар и хитър, е постепенно сломен от значителната мощ на Бруно и е спрян в осмия рунд.

Следва неочаквано завръщане през 1995 г., когато той надделява над Винс Черви в 12 рунда в Австралия, за да спечели титлата на страната в тежка категория. Поражение в шестия рунд от Скот Уелч не обезкуражава Бъгнър и той записва шест победи – сред жертвите му е и застаряващият "Боункрашър" Смит – преди да се оттегли през 1996 г. Неговият рекорд е 69 победи, 13 загуби и 1 равенство (41 с нокаут).

През последните години Бъгнър се бореше със здравословни проблеми и почина в старчески дом в Бризбейн, Австралия.

