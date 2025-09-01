България с 11 боксьори на Световното първенство

11 боксьори ще защитават честта на България на предстоящото Световно първенство за мъже и жени в Ливърпул. Шампионатът на планетата ще се проведе от 4 до 14 септември и е първи под егидата на "World boxing".

„Много съм доволен от подготовката, която проведохме. Имахме спаринги с най-добрите боксьори на пет държави, които бяха на лагер в София заедно с нас. Съжалявам единствено, че Ясен Радев получи контузия, която го лиши от място в състава. Всички са подготвени максимално добре, всеки един е медалист от голямо първенство, включително и по-младите момчета в състава. Благодаря на президента на федерацията Красимир Инински за условията, които ни осигури, както и на Министерството на спорта. От осем боксьори при мъжете, осем могат да са медалисти, разбира се с известна доза шанс, без което не може“, каза в Пресклуб „България“ старши треньорът Жоел Арате.

Заедно с него бе и помощникът на тима Валентин Поптолев, както и всички боксьори от националния отбор за мъже. Те изразиха високи амбиции и обещаха да покажат най-доброто, на което са способни, за да се върнат като медалисти от Ливърпул.

„Отивам на Световното първенство минимум за финал. Уверена и подготвена съм да го направя. Познавам конкуренцията и знам какво да очаквам. Останалите момичета в отбора също са готови и ще дадат максимума от себе си“, каза от своя страна най-опитната в състава ни – многократната европейска шампионка и световна бронзова медалистка Севда Асенова.

България ще бъде представена в Ливърпул и от двама съдии. На и край ринга ще бъдат Иван Попов и Павел Павлов.

Състав на България, мъже

50 кг – Ергюнал Себахтин

55 кг – Хавиер Ибаниес

60 кг – Радослав Росенов

65 кг – Викторио Илиев

75 кг – Рами Киуан

80 кг – Уилиам Чолов

85 кг – Симион Болдирев

+90 кг – Йордан Морехон

Треньори: Жоел Арате, Валентин Поптолев, Александър Александров

Състав на България, жени

48 кг – Севда Асенова

51 кг – Венелина Поптолева

80 кг – Алейна Мехмед

Треньори: Борислав Георгиев, Роман Цветков

С пожелания за максимално себераздаване, борбен дух и да бранят честта на България. Така президентът на Българска федерация по бокс Красимир Инински изпрати националите за Световното първенство в Ливърпул. Той пожела на момичетата и момчетата, които ще вземат участие на шампионата, да оставят сърцата си на ринга.

„Видях как преминава подготовката. Направено е максималното, за да могат боксьорите да покажат на какво са способни. Искам да отидат със самочувствие, спокойни и уверени в себе си. Да не се притесняват от никой и от нищо. Всеки от тях е подготвен за медал, няма туристи в нашия отбор. Знам, че конкуренцията ще е жестока, но няма да отстъпим и крачка назад. Искам България да се гордее с боксьорите ни. Когато се качат на ринга да знаят, че това е техният дом, а съперникът е гостенин. И да му покажат как трябва да се държи, по техните правила. Пожелавам им да оставят сърце и душа. Разбира се, ще има и загуби. Но дори когато губим, да го правим с високо вдигната глава, без да се срамуваме от представянето си. И най-вече, да са здрави и малко доза спортен шанс, защото без него не може“, каза в Пресклуб „България“ Красимир Инински.