  • 1 сеп 2025 | 17:42
  • 267
  • 0
Иран с трета поредна световна титла за младежи

Волейболистите от националния отбор на Иран за мъже под 21 години триумфираха с трета титла на световното първенство за тази възраст.

"Персите" се наложиха над Италия с 3:1 (15:25, 25:18, 25:22, 25:14) в големия финал в Дзянмън (Китай).

Трофеят е втори пореден за тима от азиатската държава - след този от 2023 г. Печелят го и през 2019 г. Във витрината си имат и бронзов медал (от 2007 г.).

"Скуадра адзура" пък взе второ поредно сребро и общо шести - след 1985, 1991, 1993, 2019, 2023 г. През 2021 г. италианците триумфират със златото. През 2013 г. се окичват с бронзови медали, каквито печелят и през 1995 г.

Най-резултатен бе Сейед Матин Хосейни с 18 точки (5 аса, 3 блокади), с 15 точки се отчете Пуя Ариахах (1 ас).

За Италия Томазо Барото и Пардо Мати записаха по 14 точки (2 аса, 4 блокади).

Волейболистите на САЩ пък грабнаха исторически бронзов медал, след като победиха Чехия с 3:0 (25:20, 25:19, 25:18). 

Крайно класиране:

1. Иран

2. Италия

3. САЩ

4. Чехия

5. Франция

6. Полша

7. Куба

8. Китай

9. Украйна

10. БЪЛГАРИЯ

11. Япония

12. Южна Корея

13. Египет

14. Казахстан

15. Аржентина

16. Турция

17. Канада

18. Бразилия

19. Индонезия

20. Тайланд

21. Колумбия

22. Пуерто Рико

23. Мароко

24. Тунис

