Ивайло Иванов с 6 мача на Световното преди 1/4-финалите

Най-добрият български волейболен съдия Ивайло Иванов имаше наряди за шест мача на Световното първенство за жени в Тайланд. Все още не са направени назначенията за четвъртфиналите, а със сигурност реферът ще остане до края на турнира, съобщават от БФВолейбол в понеделник.

През тази година Иванов ръководи финала в Шампионската лига, а беше на три от турнирите в Лигата на нациите. На финалния турнир за мъже беше главен съдия в мача за бронза.

Досега в Тайланд съдията беше първи на мачовете Белгия-Словакия и Германия-Полша от груповата фаза. Световната федерация му гласува доверие за континенталните дербита на осминафиналите Япония-Тайланд и САЩ-Канада. Освен това Иванов имаше наряди като втори за Белгия-Куба и Белгия-Италия.

България отпадна в груповата фаза на Световното първенство след три поредни поражения.

