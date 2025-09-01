Популярни
Млади състезатели по таекуондо избраха Ахелой за подготовка

  • 1 сеп 2025 | 17:03
  • 258
  • 0
Млади състезатели по таекуондо избраха Ахелой за подготовка

За поредна година млади състезатели от няколко клуба избраха Ахелой за подготовката си за есенните състезания. В рамките на седмица в Ахелой в най-големия международен спортен комплекс на южното ни Черноморие се проведе традиционният Летен лагер на бойните спортове ABC FIGHT CAMP.

Над 100 участници от всички възрастови групи от София, Перник, Монтана, Сандански и други населени места се включиха в тренировките по бокс, кикбокс, савате (френски бокс) и таекуон-до. В продължение на 7 дни се проведоха над 25 различни тренировъчни сесии: тренировки на открито за подобряване на физическата кондиция, спаринг техники и комбинации, специфични таекуон-до тренировки на форми (тул, хионг), основна техника и др.

Сред участниците бяха както начинаещи, любители и аматьори, така и медалисти от национални и международни първенства в различни бойни спортове, млади европейски шампиони по таекуон-до, държавни шампиони по бокс и кикбокс др. Не липсваха и легенди на бокса и джудото от близкото минало и др. Тренировките дадоха възможност за обмяна на опит между треньорите, спаринги с различни партньори и сравняване на часовника с новостите в бойните спортове преди есенните състезания.

Модерните спортни съоръжения дадоха възможност и за самостоятелни тренировъчни занимания, а в свободното време имаше много забавления в басейните, аквапарк, боулинг, джаги и др.

Като част от програмата на тазгодишния лагер, на 27 август в Народно читалище „Светлина - 1937 г.“ в Ахелой се проведе представяне на първата у нас книга – наръчник за начинаещи по кикбокс. В препълнената зала авторът на „Кикбокс за начинаещи“ Красимир Гергинов представи основните физически, здравословни и психологически ползи от тренировките, след което се заформи интересна дискусия с представители на различни бойниспортове от всички поколения. Секретарят на читалището г-жа Мария Стоянова прие с благодарност дарение за местната библиотека - екземпляр от книгата с автограф.

Летният лагер се организира от Българската федерация по таекуон-до GTF и ABC FIGHT CLUB – София.

