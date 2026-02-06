Славия излъга Черно море след петгеймова драма

Волейболистите на Славия постигнаха едва втора победа от началото на сезона в efbet Супер Волей. Играчите на Северин Димитров буквално излъгаха след петгеймова драма като домакин Черно море (Варна) с 3:2 (20:25, 25:22, 25:22, 19:25, 16:14) в двубой от 15-ия кръг, игран тази вечер в зала "Панайот Пондалов".

Така "белите" се "отлепиха от дъното" и вече са на предпоследното 10-о място във временното класиране с едва 2 победи, 11 загуби и 4 точки. Черно море пък остава 9-и с 2 победи, 12 загуби и 8 точки в актива си.

В следващия 16-и кръг Славия ще играе с ЦСКА в петък (13 февруари) от 18,00 часа, докато варненци ще почиват.

Варненци взеха аванс в мача след 25:20 в първата част, но след това Славия направа обрат след 25:22 във втория и третия гейм. Черно море успя да се върне в двубоя след 25:19 и поведе в тайбрека с 10:8, но Савия направи обрат до 12:10. Стигна се до 13:13, но "белите" успяха да победят с 16:14 и 3:2.

Най-резултатен за Славия стана Борис Китов с 20 точки (1 блок, 1 ас, 62% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +15). Константин Динов се отчете с 15 точки (7 блока!, 2 аса и 46% ефективност в атака - +9), а Георги Костадинов и Дейвид Барутов добавиха по 13 точки за победата.

За тима на Черно море Симеон Димитров реализира 19 точки (3 аса, 44% ефективност в атака и 72% позитивно посрещане - +4). Майкъл Доновън (2 аса, 47% ефективност в атака и 71% позитивно посрещане - +5) и Томислав Русев (3 аса и 67% ефективност в атака - +15) приключиха с 16 и 15 точки, но и техните усилия не бяха достатъчни за успеха.

СЛАВИЯ - ЧЕРНО МОРЕ (ВАРНА) 3:2 (20:25, 25:22, 25:22, 19:25, 16:14)

СЛАВИЯ: Александър Борисов 5, Георги Костадинов 13, Борис Китов 20, Дейвид Барутов 13, Димитър Чавдаров 8, Константин Динов 15 - Христо Колев-либеро (Апостол Боянов, Кристиян Илиев, Обраян Мокуние)

Старши треньор: СЕВЕРИН ДИМИТРОВ

ЧЕРНО МОРЕ: Даниел Мицин 2, Марсел Гуйондонг 12, Симеон Димитров 19, Майкъл Доновън 16, Томислав Русев 15, Андре Медейрош 1 - Максим Стоилов-либеро (Йоан Кайряков 7, Константин Стойков 2, Даниел Вълев, Тодор Димитров, Александър Цанев-либеро)

Старши треньор: ЙОРДАН МИЦИН.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg