Алекс Грозданов и Богданка с трета поредна загуба в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) допуснаха малко изненадва трета поредна загуба в местната ПлюсЛига. Шампионите отстъпиха като домакини на Барком Кажани (Льов) с 2:3 (22:25, 25:17, 21:25, 25:19, 12:15) в среща от 20-ия кръг, играна тази вечер пред 4221 зрители.

По този начин Богданка вече е на 3-о място във временното класиране с 12 победи, 7 загуби и 37 точки. Следващият мач за Грозданов и компания ще бъде от 22-ия кръг, когато ще са домакини на Шлепск Малов (Сувалки), с национала Аспарух Аспарухов в състава. Срещата е на 21 февруари (събота).

Алекс Грозданов игра стабилно цял мач за Богданка и завърши с 10 точки (3 блока и 57% ефективност в атака - +6).

Най-резултатен за Богданка бе звездата на тима Вилфредо Леон със 17 точки (2 блока, 1 ас, 40% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +6). Финиън МакКарти и влезлият като резерва Илир Ено добавиха 14 и 13 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

За тима на Барком Васил Тупчий (2 блока и 48% ефективност в атака - +10) и Лоренцо Поуп (2 блока, 1 ас, 41% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +6) реализираха 17 и 16 точки за победата. Поуп беше обявен и за MVP на мача.