  2. Волейбол
  3. Супер Аспарух Аспарухов с 18 точки, Шлепск с нова драматична загуба в Полша

Супер Аспарух Аспарухов с 18 точки, Шлепск с нова драматична загуба в Полша

  • 6 фев 2026 | 22:47
  • 170
  • 0

Националът Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов (Сувалки) изпуснаха страхотна възможност да запишат нова победа в полската ПлюсЛига. Аспарух Аспарухов и съотборниците му водеха с 2:1, но в крайна сметка отстъпиха много драматично с 2:3 (25:20, 20:25, 25:20, 21:25, 10:15) като домакини на лидера Пройект (Варшава) в мач от 20-ия кръг на шампионата, игран тази вечер пред над 1800 зрители.

Така Шлепск остава на 10-о място във временното класиране с 6 победи, 13 загуби и 22 точки в актива си. В следващия 21-и кръг Аспарухов и компания са отново домакини, но на ЗАКСА (Кенджежин-Кожле). Срещата е в сряда (11 февруари) от 21,00 часа българско време.

Аспарух Аспарухов с 12 точки, Шлепск с 12-а загуба в Полша
Аспарух Аспарухов с 12 точки, Шлепск с 12-а загуба в Полша

Аспарух Аспарухов изигра нов силен мач за Шлепск и стана най-резултатен с 18 точки (2 блока, 50% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +10).

Бартош Филипяк също завърши с 18 точки (3 блока, 3 аса и 35% ефективност в атака - +9), но и това не помогна за успеха.

За тима на Варшава Бартош Беднож реализира 20 точки (3 блок, 3 ас, 48% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +9) за победата. Резервата Брендън Копърс и Юрий Семенюк добавиха още 15 и 13 точки за успеха.

