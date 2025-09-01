Рок Можич: Разочарован съм, но ще аплодирам sLOVEnia пред телевизионния екран

Мъжкият национален отбор на Словения ще бъде без звездата си Рок Можич на световното първенство във Филипините (12-28 септември). Новината обявиха от федерацията с публикация на официалния сайт, както и самият Можич в социалните мрежи.

До последно посрещачът, който има проблеми с коляното още от финалния турнир от Лигата на нациите, бе под въпрос. От щаба обаче са взели решение да не рискуват и да му дадат почивка.

“В такива моменти е наистина трудно да се намерят правилните думи. За съжаление, възпалението в коляното ми е все още твърде тежко, за да бъда готов навреме за турнир като Световното първенство. До последния момент се надявах и исках това да е достатъчно. На последния преглед обаче лекарят каза, че макар напредъкът да е видим, рискът все още е твърде голям. От известно време не ми е позволено да скачам. Разочарован съм. Тъжен съм. Психически това ме изтощи повече от всяко първенство. Разочарованието е още по-голямо, защото си мислех, че ще има достатъчно време. Но този път времето не беше на моя страна. Толкова много го исках и очаквах с нетърпение Световното първенство във Филипините. Също така, защото Филипините имат специално място в сърцето ми. Феновете там винаги ме посрещат толкова топло и ме подкрепят през целия сезон. Нямам какво повече да добавя. Няма да е лесно, но ще бъда там, за да подкрепя отбора, докато се отправят към първенството, и ще ги аплодирам пред телевизионния екран. sLOVEnia 🇸🇮❤️”, написа Рок Можич в социалните си медии.

Отборът вече отпътува за Азия, където ще проведе последния етап от подготовката си. Първата част ще бъде в Осака (Япония), където предстоят два приятелски мача срещу местния Осака Сакай Блейзърс. След това в Манила са предвидени контроли срещу отборите на Иран и Аржентина.

Словения e в предварителна група E на Мондиала заедно с Германия, България и Чили, и ще се изправи срещу момчетата на Джанлоренцо Бленджини във втория си мач от групата на 15 септември (понеделник) от 12:30 ч.