Решават за Рок Можич в последния момент преди Световното

Една от звездите на националния отбор на Словения, който е съперник на България в груповата фаза на Световното първенство за мъже във Филипините, Рок Можич ще бъде до последно под въпрос за Мондиала.

Звезда на Словения под въпрос за Мондиала

В неделя (31 август) словенците ще отпътуват за Азия, където ще проведат последния етап от подготовката си. Първата част ще бъде в Осака (Япония), където предстоят два приятелски мача срещу местния първодивизионен Осака Сакай Блейзърс. След това в Манила са предвидени контроли срещу отборите на Иран и Аржентина.

На пресконференция вчера селекционерът на тима Фабио Соли подчерта, че най-големият въпрос остава дали Рок Можич ще може да играе на световното първенство.

"В момента имаме 14 налични играчи и е много вероятно да пътуваме за Осака с този състав. Бихме могли да отидем и с 15 волейболисти, но ще го направим само ако наистина е необходимо. Рок Можич се присъедини към отбора вчера (б.р. в сряда), но той продължава да има проблеми с възпаление на коляното, така че трябва да бъдем отворени и наясно с вероятността той да играе на Световното първенство. Опитваме се да бъдем максимално подготвени. Поради здравословни проблеми той не е стъпвал на полето от края на Лигата на нациите и през това време физиотерапията и възстановителната програма бяха на преден план. Бих искал да благодаря на медицинския щаб на отбора и на Рок за усилията, които полагат, за да го подготвят. Ще обърнем специално внимание на здравословното му състояние през следващите три дни и ще вземем окончателно решение в следващите три дни", коментира Соли ситуацията с Рок Можич.

Словения e в предварителна Група E на Мондиала заедно с Германия, България и Чили, като ще играе срещу момчетата на Джанлоренцо Бленджини във втория си мач от групата на 15-и септември (понеделник) от 12,30 часа българско време.

Съставът на Словения към момента за Световно първенство за мъже във Филипините:

Разпределители:

Грегор Ропрет

Нейч Найдич

Диагонали:

Тончек Щерн

Ник Муянович

Посрещачи:

Тине Урнаут

Жига Щерн

Лука Маровт

Рок Бръчко

Рок Можич (под въпрос)

Центрове:

Ян Кожамерник

Ален Пайенк

Янж Янеж Кръжич

Сашо Щалекар

Либера:

Яни Ковачич

Грегор Окроглич.

Снимки: odbojka.si и en.volleyballworld.com

