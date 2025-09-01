Общо 15 атлети ще представят Бахамите в Токио

Популярни
  • 1 сеп 2025 | 14:18
Общо 15 атлети ще представят Бахамите на Световното първенство по лека атлетика на открито в Токио (Япония) този месец – шестима с покрит норматив, един благодарение на спечелена континентална титла, пет чрез точки от световната ранглиста и трима с покани.

Шестимата атлети с покрит норматив са Девин Чарлтън и Чаризма Чарлтън (100 м/пр), Антая Чарлтън (100 м и скок дължина), Жавония Валкурт на 400 м при жените и Кайван Кълмър в тройния скок при мъжете.

За четвърто поредно световно първенство Бахамите няма да участват в щафетите, но отборът от 15 души е третият по големина за страната през последното десетилетие.

Световното първенство ще се проведе от 13 до 21 септември в японската столица.

