Мартин Петков: Имаме невероятен колектив! Не съм се чувствал толкова добре в другите отбори

Нападателят на Ботев (Враца) Мартин Петков получи наградата си за играч №1 на 6-ия кръг в efbet Лига. Отборът му победи Добруджа с 2:0, като именно 23-годишният футболист отбеляза двете попадения.

"Чувствам се изключително добре в Ботев (Враца). Не съм се чувствал толкова добре в другите отбори. Това е благодарение на Христо Янев, на целия треньорски щаб, на всички в клуба и на всички мои съотборници. Имаме невероятен колектив и за мен е удоволствие да тренирам всеки ден с тези момчета.

Не сме си поставяли цел. Смятам, че имаме по-големи качества от това да се борим да останем в елита. Всичко в клуба е много добре - база, условия и тренировъчни терени. Всеки в клуба се старае ние, футболистите, да се чувстваме добре и да израстваме като отбор.

Надявам се хората да ни харесват като отбор. Ние се стараем да доставяме удоволствие на феновете, които идват да ни подкрепят. 30 секунди ни деляха от това да нямаме загуба през този сезон. Надявам се занапред да продължаваме да печелим точки и да радваме хората.

За мен винаги е по-специално, когато играя срещу Левски. Левски ме е изградил като футболист, направил ме е човек. Това, което съм, е благодарение на Левски. Изключително съм благодарен. Аз съм си левскар, нормално е тези мачове да са по-специални. За мен всеки един двубой е много важен, мотивиран съм еднакво.

Виновен съм за тази ситуация в мача срещу Славия. Грешка, която няма да повторя. Това ми беше първият червен картон и се надявам да е последният от такъв тип ситуации. Не успях по най-добрия начин да си спестя емоциите и това ми костваше наказание от три мача, в които не можех да помогна на моите съотборници.

Усещам, че феновете чувстват задоволство от играта ни. Надявам се в следващите мачове, особено в домакинските, да побеждаваме и да радваме хората.



Никога не си поставял за цел да вкарам конкретен брой голове. За мен е важно работата, която треньорът ми е задал, да я свърша и да бъда полезен. Ще се радвам да вкарвам още повече голове, защото за един нападател това е най-важното.

Напълно фокусиран съм върху представянето си в Ботев (Враца). Има доста път да извървя, за да покажа, че заслужавам да бъда част от националния отбор. Въобще не ми е в главата, защото не смята, че съм показал твърде много в момента, за да получа повиквателна. Надявам се да имаме позитивни резултати. Изключително тежки ще бъдат мачовете с Испания и Грузия. Пожелавам успех на момчетата", сподели Петков.

Снимки: Startphoto