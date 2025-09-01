Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Мартин Петков: Имаме невероятен колектив! Не съм се чувствал толкова добре в другите отбори

Мартин Петков: Имаме невероятен колектив! Не съм се чувствал толкова добре в другите отбори

  • 1 сеп 2025 | 13:31
  • 1318
  • 0

Нападателят на Ботев (Враца) Мартин Петков получи наградата си за играч №1 на 6-ия кръг в efbet Лига. Отборът му победи Добруджа с 2:0, като именно 23-годишният футболист отбеляза двете попадения.

"Чувствам се изключително добре в Ботев (Враца). Не съм се чувствал толкова добре в другите отбори. Това е благодарение на Христо Янев, на целия треньорски щаб, на всички в клуба и на всички мои съотборници. Имаме невероятен колектив и за мен е удоволствие да тренирам всеки ден с тези момчета.

Не сме си поставяли цел. Смятам, че имаме по-големи качества от това да се борим да останем в елита. Всичко в клуба е много добре - база, условия и тренировъчни терени. Всеки в клуба се старае ние, футболистите, да се чувстваме добре и да израстваме като отбор.

Надявам се хората да ни харесват като отбор. Ние се стараем да доставяме удоволствие на феновете, които идват да ни подкрепят. 30 секунди ни деляха от това да нямаме загуба през този сезон. Надявам се занапред да продължаваме да печелим точки и да радваме хората.

За мен винаги е по-специално, когато играя срещу Левски. Левски ме е изградил като футболист, направил ме е човек. Това, което съм, е благодарение на Левски. Изключително съм благодарен. Аз съм си левскар, нормално е тези мачове да са по-специални. За мен всеки един двубой е много важен, мотивиран съм еднакво.

Виновен съм за тази ситуация в мача срещу Славия. Грешка, която няма да повторя. Това ми беше първият червен картон и се надявам да е последният от такъв тип ситуации. Не успях по най-добрия начин да си спестя емоциите и това ми костваше наказание от три мача, в които не можех да помогна на моите съотборници.

Усещам, че феновете чувстват задоволство от играта ни. Надявам се в следващите мачове, особено в домакинските, да побеждаваме и да радваме хората.

Никога не си поставял за цел да вкарам конкретен брой голове. За мен е важно работата, която треньорът ми е задал, да я свърша и да бъда полезен. Ще се радвам да вкарвам още повече голове, защото за един нападател това е най-важното.

Напълно фокусиран съм върху представянето си в Ботев (Враца). Има доста път да извървя, за да покажа, че заслужавам да бъда част от националния отбор. Въобще не ми е в главата, защото не смята, че съм показал твърде много в момента, за да получа повиквателна.  Надявам се да имаме позитивни резултати. Изключително тежки ще бъдат мачовете с Испания и Грузия. Пожелавам успех на момчетата", сподели Петков.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

"Моряците" ще възстановят и ще мислят за защита на позициите

"Моряците" ще възстановят и ще мислят за защита на позициите

  • 1 сеп 2025 | 10:01
  • 925
  • 0
Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

  • 1 сеп 2025 | 09:38
  • 10183
  • 7
Септември (Симитли) се включи в благотворителна инициатива

Септември (Симитли) се включи в благотворителна инициатива

  • 1 сеп 2025 | 09:28
  • 627
  • 0
Съдийската комисия дава пресконференция

Съдийската комисия дава пресконференция

  • 1 сеп 2025 | 09:04
  • 904
  • 1
Контузия в Партизан

Контузия в Партизан

  • 1 сеп 2025 | 07:56
  • 1574
  • 0
Мота: Можеше да победим още по-изразително

Мота: Можеше да победим още по-изразително

  • 31 авг 2025 | 23:49
  • 2075
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, рестартират преговорите за Джаксън (следете тук)

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, рестартират преговорите за Джаксън (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 14:09
  • 55112
  • 11
ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

  • 1 сеп 2025 | 11:45
  • 18541
  • 0
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 10973
  • 0
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 23433
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 1 сеп 2025 | 14:50
  • 1600
  • 0
Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

  • 1 сеп 2025 | 09:38
  • 10183
  • 7